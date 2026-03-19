Ανάλυση Skynews: Τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τις σχέσεις Τραμπ – Νετανιάχου

Κρίση στις σχέσεις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, φαίνεται πως φέρνουν οι ισραηλινές επιθέσεις στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράσει την έντονη ενόχλησή του, με φόντο τον φόβο εκτίναξης των τιμών και τις πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Με μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pars στο Ιράν και ότι το Ισραήλ «αντέδρασε βίαια». Περιγράφει μάλιστα το πλήγμα ως αποτέλεσμα «οργής», σημειώνοντας ότι επλήγη «ένα σχετικά μικρό τμήμα» της συνολικής εγκατάστασης.

Αν και σημειώνει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να πλήξει ξανά το South Pars – το οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο» – ο Αμερικανός πρόεδρος θέτει μια σαφή κόκκινη γραμμή. Εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Κατάρ, προειδοποιεί, οι ΗΠΑ θα «τινάξουν στον αέρα» το κοίτασμα με «ισχύ και δύναμη που δεν έχει ξαναδεί ποτέ» η Τεχεράνη. Είχαν προηγηθεί δύο ιρανικές επιθέσεις, σε διάστημα 12 ωρών, σε μονάδα παραγωγής LNG του Κατάρ.

Ο Τραμπ αναγνωρίζει ότι μια τέτοια κλιμάκωση θα είχε σοβαρές μακροπρόθεσμες συνέπειες για το Ιράν και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να εγκρίνει «αυτό το επίπεδο βίας και καταστροφής», ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι, σε περίπτωση νέου πλήγματος κατά του Κατάρ, «δεν θα διστάσει» να προχωρήσει.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής βρίσκεται ήδη στο όριο, με το South Pars – το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον πλανήτη – να αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Οι εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει φωτιά, με το μπρεντ να κινείται τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19.03.2026) πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται ρωγμές στη συμμαχία Ουάσινγκτον – Τελ Αβίβ όσον αφορά επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αναφέρει σε ανάλυσή του το Skynews.

Όταν το Ισραήλ έπληξε περίπου 30 ιρανικές αποθήκες καυσίμων λίγες ημέρες μετά την έναρξη των συγκρούσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι οι επιχειρήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ όσα είχαν αρχικά γνωστοποιηθεί από την ισραηλινή πλευρά.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματούχος, ενώ σύμβουλος του Τραμπ σημείωσε ότι ο πρόεδρος «δεν εγκρίνει τέτοιου είδους επιθέσεις», καθώς «θέλει να διατηρηθεί το πετρέλαιο και όχι να καταστραφεί», προειδοποιώντας ότι τέτοιες κινήσεις τροφοδοτούν ανησυχίες για άνοδο των τιμών καυσίμων.

Αντίστοιχα, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το νησί Χαργκ – την «καρδιά» της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας που μπορεί να γονατίσει την οικονομία του – φρόντισαν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, να «διατηρήσουν» τις ενεργειακές υποδομές.

Ο φόβος εκτίναξης στις τιμές ενέργειας

Η επιφυλακτικότητα της Ουάσινγκτον συνδέεται άμεσα με τον φόβο εκτίναξης των τιμών ενέργειας, ένα ζήτημα με ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στο εσωτερικό των Ηνωμένες Πολιτείες.

Δημοσκόπηση του Quinnipiac University την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης έδειξε ότι 7 στους 10 Αμερικανούς ψηφοφόρους ανησυχούν – σε μικρό ή μεγάλο βαθμό – ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επιχειρεί να υποβαθμίσει τον κίνδυνο για τις αγορές, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου διαύλου από τον οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

South Pars: Ποιο είναι το «ενεργειακό θησαυροφυλάκιο» του Ιράν που απειλεί να ανατινάξει ο Τραμπ

Το South Pars είναι μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και μοιράζεται μεταξύ δύο χωρών, του Ιράν (όπου ονομάζεται South Pars) και του Κατάρ (όπου λέγεται North Field).

Πρόκειται για ένα τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου και υγρών υδρογονανθράκων. Πρόκειται για μια γιγαντιαία «δεξαμενή» αερίου κάτω από τον βυθό της θάλασσας. Είναι σημαντικό επειδή περιέχει περίπου το 10%–20% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου και είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οικονομία του Ιράν αποτελώντας το 70%-75% της ιρανικής παραγωγής φυσικού αερίου.

Το Κατάρ μέσω του κοιτάσματος έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο. Το ιρανικό τμήμα (South Pars) έχει αναπτυχθεί σε πολλές φάσεις με πλατφόρμες εξόρυξης, αγωγούς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου.

Μέχρι 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παραγωγής αργού πετρελαίου και περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα εξαγωγών θα μπορούσαν να απειληθούν από νέες επιθέσεις με σημαντικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και πιθανές αναταράξεις στις τιμές.

Το South Pars θεωρείται ως ένα «ενεργειακό θησαυροφυλάκιο» που επηρεάζει την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και τη γεωπολιτική ισορροπία.