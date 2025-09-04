Κόσμος

Ανάλυση The Economist: Γιατί τα smartphones πρέπει να απαγορευτούν από τα σχολεία

Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στην τάξη θα βελτίωνε τις σχολικές επιδόσεις και την ευημερία των μαθητών
Ένα παιδί κρατάει ένα κινητό
Φωτογραφία αρχείου / AP

Τα smartphones έχουν εξελιχθεί στον αόρατο εχθρό της σχολικής αίθουσας. Εκεί όπου κάποτε οι αφηρημένοι μαθητές μουντζούρωναν τα τετράδιά τους ή πετούσαν λαστιχάκια, σήμερα τα κινητά τηλέφωνα προσφέρουν ατελείωτη απόσπαση προσοχής στο σχολείο.

Όλο και περισσότερες χώρες εξετάζουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης smartphones στα σχολεία. Η Νότια Κορέα έκανε το βήμα στα τέλη Αυγούστου ψηφίζοντας απαγόρευση στα σχολεία, ακολουθώντας την Κίνα, τη Φινλανδία και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. Η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στην τάξη ήδη από το 2024.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το The Economist, τα σχολεία που εξακολουθούν να επιτρέπουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων θα έπρεπε να ξανασκεφτούν σοβαρά τη στάση τους. Οι υποστηρικτές μιας τέτοιας απαγόρευσης τονίζουν ότι δεν στερεί από τους νέους την επαφή με την τεχνολογία, η οποία είναι πανταχού παρούσα στην καθημερινότητά τους. Στόχος είναι η προστασία του χρόνου μάθησης, μακριά από τις συνεχείς ειδοποιήσεις των εφαρμογών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μελέτες με αντιφατικά, αλλά αποκαλυπτικά αποτελέσματα

Μια εκτεταμένη έρευνα στην Ινδία, σε 17.000 φοιτητές επί τρία χρόνια, έδειξε ότι η απαγόρευση των κινητών στις αίθουσες οδήγησε σε μετρήσιμη βελτίωση των βαθμών, ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους μαθητές.

Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν στην Αγγλία και την Ισπανία, αν και μια σουηδική μελέτη δεν εντόπισε καμία ουσιαστική διαφορά. Το γενικό συμπέρασμα παραμένει το ίδιο: σπάνια ένα εκπαιδευτικό μέτρο φέρνει θεαματικά αποτελέσματα, αλλά ακόμη και μια μικρή βελτίωση αξίζει την προσοχή, εκτιμά το The Economist.

Ένα όφελος που ξεπερνά τους βαθμούς

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της ινδικής μελέτης είναι ότι με τον καιρό, οι ίδιοι οι μαθητές άρχισαν να στηρίζουν την απαγόρευση. Πολλοί παραδέχθηκαν ότι το πρόβλημα οφείλεται εν μέρει σε μια συλλογική δυναμική: όσο όλοι χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους, εκείνοι που θέλουν να συγκεντρωθούν αισθάνονται αποκλεισμένοι. Μια γενική απαγόρευση αποκαθιστά την ισορροπία και μειώνει την κοινωνική πίεση.

Το The Economist καταλήγει ότι τα smartphones δεν είναι βέβαια η μοναδική πρόκληση που αντιμετωπίζει το σχολείο, αλλά αποτελούν ένα από τα πιο εύκολα ζητήματα προς επίλυση. Σε μια εποχή που οι εκπαιδευτικές επιδόσεις παγκοσμίως φαίνεται να σταματούν ή και να υποχωρούν, η απαγόρευση των τηλεφώνων στην τάξη μπορεί να δώσει νέα πνοή στο σχολείο – και, στο τέλος, οι μαθητές ίσως να ευγνωμονούν τους δασκάλους τους.

