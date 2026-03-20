Ανάλυση ΒΒC: Νορβηγία, Καναδάς και Ρωσία οι κερδισμένοι μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή

Για τρίτη εβδομάδα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και όπως συμβαίνει σε κάθε πόλεμο, το τίμημα πληρώνεται κυρίως με ανθρώπινες ζωές, ωστόσο έχει και οικονομικές – κοινωνικές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι υπάρχουν χώρες που καταφέρνουν να επωφεληθούν από τις διαταραχές που προκαλούνται στην παγκόσμια αγορά.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι ήδη εμφανής και η κατάσταση αναμένεται να έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Συγκεκριμένα, για πολλές χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, καθώς παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να στραφεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κόσμος παραμένει εξαιρετικά εξαρτημένος από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί πετρελαίου εκμεταλλεύονται την αύξηση των τιμών για να επωφεληθούν οικονομικά.

Νικητές: Νορβηγία, Καναδάς, Ρωσία

Σύμφωνα με το BBC, μία από τις χώρες που είναι κερδισμένη από την κατάσταση αυτή, είναι η Νορβηγία. Από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και οι χώρες της Δύσης επιδίωξαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό αέριο, η Νορβηγία ενίσχυσε την παραγωγή της και έδειξε την ικανότητά της να καλύψει μέρος του κενού που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια αγορά.

Από την άλλη, ο Καναδάς προσπαθεί να αναδειχθεί ως «σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος» παραγωγός ενέργειας. Παρά τις δυσκολίες να αυξήσει την παραγωγή του, η χώρα έχει καταφέρει να κερδίσει μερίδιο από την αυξανόμενη ζήτηση.

Η Ρωσία ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη κερδισμένη από αυτήν την κρίση. Η χαλάρωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες έχει επιτρέψει στη Μόσχα να επαναδραστηριοποιηθεί στην παγκόσμια αγορά, την ώρα που οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Ρωσίας στην Ινδία έχουν αυξηθεί κατά 50%. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κερδίσει έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ ορισμένες προβλέψεις μιλούν για τη μεγαλύτερη χρονιά εσόδων από πετρέλαιο από το 2022.

Χαμένοι: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη

Και μπορεί οι παραγωγοί πετρελαίου στις ΗΠΑ να επωφελούνται από την αύξηση των τιμών, ωστόσο η αμερικανική οικονομία συνολικά δεν είναι αδιάφορη σε αυτή την κρίση. Εταιρείες όπως η ExxonMobil επηρεάζονται από τις διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, και ιδίως στις περιοχές που ελέγχονται από το Κατάρ, ενώ πολλοί Αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου, κυρίως σε περιοχές σχιστολιθικού πετρελαίου, δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους.

Η υψηλή κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τις καθιστά επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες στην άνοδο των τιμών. Οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, γεγονός που τους καθιστά εκτεθειμένους στις αυξήσεις τιμών.

Όσον αφορά στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εξαρτώνται από εισαγόμενα καύσιμα, βρίσκονται επίσης σε δύσκολη θέση. Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σημαίνει ότι οι τιμές ενέργειας είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται, προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μειώσεις της οικονομικής ανάπτυξης και αυξήσεις στον πληθωρισμό.

Από την άλλη, η Ασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τις προμήθειες πετρελαίου, αντιμετωπίζει επίσης μεγάλες προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Κίνα ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενεργειακή τους ασφάλεια.

Η Νότια Κορέα προειδοποιεί για κινδύνους στην παραγωγή της λόγω της αυξανόμενης τιμής καυσίμων και της αναστάτωσης στις αγορές, η Ινδία εκμεταλλεύεται τις προσωρινές ευκαιρίες για να στραφεί στη Ρωσία, ενώ η Κίνα, φαίνεται πιο προστατευμένη από τις διαταραχές στην αγορά, έχοντας επενδύσει στην αύξηση των αποθεμάτων της.