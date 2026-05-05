Πακιστάν: Αυξήθηκαν οι δολοφονίες για λόγους «τιμής» – Ατιμώρητοι σε πολλές περιπτώσεις οι δράστες

Πατεράδες, αδερφοί και στενοί συγγενείς δολοφονούν γυναίκες για λόγους «οικογενειακής τιμής»
Σε μάστιγα έχουν εξελιχθεί στο Πακιστάν οι δολοφονίες γυναικών για το 2025, με τις περισσότερες να είναι θύματα από κοντινούς συγγενείς, κάτι που αποτυπώνει την κατάσταση της κοινωνίας σχετικά με το «ενδημικό πρόβλημα» της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με νεότερη έρευνα, τουλάχιστον 470 γυναίκες δολοφονήθηκαν στο Πακιστάν το 2025 από στενούς συγγενείς σε λεγόμενα εγκλήματα «τιμής», τονίζοντας το πρόβλημα της έμφυλης βίας στη χώρα.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2024, τα παρόμοια περιστατικά που καταγράφηκαν ήταν 405, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 05.05.2026 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (HRCP).

Η αύξηση σημειώθηκε παρά την αυστηρότερη νομοθεσία για τη μείωση αυτών των εγκλημάτων, τα οποία συχνά προκαλούν κατακραυγή στη χώρα και διεθνείς αντιδράσεις.

Πάνω από το ένα τρίτο των θυμάτων ήταν από το κεντρικό κρατίδιο Παντζάμπ, μια αγροτική περιοχή στην ενδοχώρα του Πακιστάν, όπου οι συντηρητικές κοινωνικές δομές συχνά καθορίζονται με βάση φυλετικούς και θρησκευτικούς δεσμούς.

Η έκθεση του HRCP κατέγραψε επίσης 1.332 δολοφονίες που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών πέρυσι.

«Είναι ενδημικό πρόβλημα στο Πακιστάν. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι η τάση είναι ανοδική», δήλωσε η Φαρζάνα Μπάρι, μια από τις κορυφαίες στη χώρα ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Οι δράστες είναι συνήθως στενοί συγγενείς και μένουν ατιμώρητοι

Πατεράδες, αδελφοί και γιοι είναι οι δράστες στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οποίοι επικαλούνται συχνά τη λεγόμενη οικογενειακή τιμή, δήλωσε ο Ριζουάν Χαν, δικηγόρος από το Ισλαμαμπάντ.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες γλιτώνουν την τιμωρία χάρη σε μια αμφιλεγόμενη πρόβλεψη του ισλαμικού νόμου που επιτρέπει στην οικογένεια του θύματος να συγχωρέσει τον δράστη, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Το Πακιστάν εισήγαγε το 2016 έναν νόμο με στόχο να κλείσει μερικώς αυτό το “παραθυράκι” αλλά η κίνηση αυτή αποδείχθηκε αναποτελεσματική στο να τερματιστεί η πρακτική αυτή, σύμφωνα με το HRCP.

«Είναι δολοφονίες που μπορούν να αποτραπούν, εάν το κράτος και η κοινωνία δώσουν κάποια προσοχή στην νοοτροπία που κρύβεται πίσω από αυτές», δήλωσε η Σάρα Μαλκάνι, δικηγόρος από το Καράτσι.

