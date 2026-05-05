Πιτ Χέγσκεθ: Η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει τελειώσει – Ο Τραμπ έχει ακόμα όλα τα χαρτιά

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν στα ιρανικά ύδατα ή στον ιρανικό εναέριο χώρο διότι «δεν ψάχνουν για μάχη»
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ
Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με το Ιράν τηρείται και δεν έχει τελειώσει, ενώ η «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ είναι μια αυτόνομη ενέργεια για την απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας, ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν οποιοδήποτε περιστατικό αποτελεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και «προέτρεψε» το Ιράν «να είναι συνετό στις ενέργειες που αναλαμβάνει».

Μάλιστα σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ο πρόεδρος Τραμπ έχει «παραιτηθεί» από το αίτημά του για άνευ όρων παράδοση του Ιράν, απάντησε: «Ο πρόεδρος δεν έχει παραιτηθεί από τίποτα. Αυτός κρατά τα χαρτιά, εμείς διατηρούμε το πάνω χέρι και η “Επιχείρηση Ελευθερία” ενισχύει μόνο αυτό το χέρι».

Ο υπουργός Άμυνας (ή υπουργός Πολέμου) των ΗΠΑ είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χρειαστεί να εισέλθουν στα ιρανικά ύδατα ή στον ιρανικό εναέριο χώρο, καθώς οι ΗΠΑ «δεν ψάχνουν για μάχη».

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν «να αποκλείσει τρίτες χώρες και τα αγαθά τους από μια διεθνή πλωτή οδό», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ο Χέγκσεθ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει έναν «ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο» πάνω από αυτό το θαλάσσιο πέρασμα. Ωστόσο η παραμονή των αμερικανικών δυνάμεων στο σημείο δεν θα είναι ατέλειωτη.

«Αυτή είναι μια προσωρινή αποστολή για εμάς.  Όπως έχω ξαναπεί, ο κόσμος χρειάζεται αυτή την πλωτή οδό πολύ περισσότερο από εμάς. Σταθεροποιούμε την κατάσταση ώστε το εμπόριο να μπορεί να ρέει και πάλι, αλλά αναμένουμε από τον υπόλοιπο κόσμο να αναλάβει την ευθύνη μόλις του την επιστρέψουμε», είπε ο Χέγκσεθ.

Πηγή: OnAlert.gr

