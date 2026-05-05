Ρωσία: Φωτιά στο διυλιστήριο Κιρίσι από επίθεση ουκρανικών drones – Σταμάτησε η λειτουργία του

Η Ουκρανία έδειξε για ακόμα μια φορά στην Ρωσία ότι έχει πλέον δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα με drones σε στρατηγικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο έδαφός της, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez (Κιρίσι).

Πηγές του κλάδου από την Ρωσία δήλωσαν σήμερα (05.05.2026) στο Reuters ότι οι αρχές διέκοψαν την επεξεργασία πετρελαίου στο τεράστιο διυλίστηριο, ως αποτέλεσμα των ουκρανικών drones, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές ακόμα και φωτιά.

Η εταιρεία Surgutneftegaz, η οποία ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Productive work by the AFU. Strikes hit an oil refinery near St. Petersburg and a defense plant in Cheboksary



AFU targeted the Kirishinefteorgsintez refinery in the Leningrad region — a key fuel hub. NASA FIRMS shows a fire at the site, while local authorities claim 18 drones… pic.twitter.com/KsrjzQ0B5V — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος σε σχέση με την εν λόγω κατάσταση, ανέφεραν ότι τρεις από τις τέσσερις μονάδες του διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των ουκρανικών drones.

The VNIIR-Progress facility in Cheboksary, Russia, was reportedly hit. It produces secure Kometa navigation modules used in Russian drones, cruise missiles, and ballistic missiles.



The Kirishinefteorgsintez (KINEF) refinery in Kirishi, Russia’s Leningrad region, was also struck.… pic.twitter.com/6Jp31QQCWd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2026

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών στις μονάδες, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές δευτερεύουσες μονάδες έχουν επίσης υποστεί ζημιές.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε νωρίτερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην βιομηχανική ζώνη που βρίσκεται το Κιρίσι. Το διυλιστήριο αυτό έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από ουκρανικά drones από την αρχή του έτους.

Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου κυμαίνεται στους 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως ή περίπου στα 400.000 βαρέλια ημερησίως.

Το διυλιστήριο επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.