Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά την απειλή για βόμβα

Ανάλογες απειλές για βόμβα είχαν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια στις αρχές του μήνα
REUTERS / Joshua Roberts / Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στον αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά την απειλή για βόμβα με συνέπεια να καθηλωθούν τα αεροπλάνα. 

Ανάλογες απειλές για βόμβα είχαν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια στις αρχές του μήνα.

Λίγες ώρες αργότερα η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας (PHL) στις ΗΠΑ έλαβε τέλος.

Στις 4 Νοεμβρίου είχε σημάνει συναγερμός στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον εξαιτίας απειλής για βόμβα σε πτήση της United Airlines. Το FBI ανακοίνωσε πως κατά την έρευνα που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Για τον ίδιο λόγο, λίγες ώρες αργότερα, είχε εκκενωθεί αεροσκάφος της Delta Air Lines στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, χωρίς όμως να βρεθεί βόμβα.

