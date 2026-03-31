Ανατροπή στην υπόθεση δηλητηρίασης μητέρας και κόρης στην Ιταλία τα Χριστούγεννα: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ρικίνη

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 15χρονης Σάρα Ντι Βίτα και της 50χρονης μητέρας της, Αντονέλα Ντι Τζέλσι, οι οποίες πέθαναν λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Cardarelli του Καμπομπάσο στην Ιταλία, έπειτα από αρχικές εκτιμήσεις περί τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν κατέληξε σε τραγωδία για μία μητέρα και κόρη στην Ιταλία αφού πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση. Το μενού περιλάμβανε μανιτάρια, ψάρια και θαλασσινά – ανάμεσά τους και μύδια – παραδοσιακά πιάτα για την εορταστική περίοδο στην περιοχή. Η οικογένεια κατανάλωσε τα πιάτα στις 23 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, μητέρα και κόρη άρχισαν να εμφανίζουν τα ίδια ανησυχητικά συμπτώματα και τελικά κατέληξαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύμα της Corriere della Sera, οι εισαγγελικές Αρχές έχουν σχηματίσει νέα δικογραφία για προμελετημένη διπλή ανθρωποκτονία κατά αγνώστων, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, εντόπισαν ίχνη ρικίνης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο οι δύο γυναίκες να δηλητηριάστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Πιετρακατέλα. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο ποιος χορήγησε τη θανατηφόρα ουσία και με ποιον τρόπο.

Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων και να εντοπίσουν τυχόν ευθύνες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και νέες αναλύσεις για την ενίσχυση των αποδεικτικών στοιχείων. Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου δεν είχε αρχικά δώσει σαφείς απαντήσεις.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έγιναν όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στην Ελβετία, ενώ οι έρευνες έφτασαν μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό παρόμοιων περιστατικών δηλητηρίασης.

Μητέρα και κόρη κατέληξαν με διαφορά λίγων ωρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ 24 και 26 Δεκεμβρίου η Αντονέλα και η κόρη της είχαν μεταβεί επανειλημμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου στο Καμπομπάσο, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα. Αρχικά έλαβαν εξιτήριο, ωστόσο στη συνέχεια εισήχθησαν για νοσηλεία, πριν καταλήξουν με διαφορά λίγων ωρών η μία από την άλλη.

Τις ίδιες ημέρες είχε νοσηλευτεί και ο σύζυγος της γυναίκας, Τζιάνι, ο οποίος ωστόσο ανάρρωσε, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε παραστεί στο οικογενειακό γεύμα και δεν παρουσίασε συμπτώματα.

Στις 29 Δεκεμβρίου η Εισαγγελία είχε καταχωρήσει στο μητρώο υπόπτων πέντε γιατρούς με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια και της ευθύνης κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σε σχέση με τη διαχείριση των πρώτων περιστατικών στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση επαναξιολογείται πλέον υπό νέο πρίσμα μετά τον εντοπισμό ρικίνης, ιδιαίτερα τοξικής ουσίας που προέρχεται από το φυτό ρίκινος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετό, διάρροια και αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ σε προχωρημένο στάδιο ενδέχεται να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος χορήγησης της ουσίας και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, ενώ η κατοικία της οικογένειας ερευνάται. Ο σύζυγος και η μεγαλύτερη κόρη μένουν πλέον σε άλλη κατοικία.