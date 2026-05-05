Το Ιράν θεσπίζει νέο μηχανισμό κυριαρχίας για τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Έναν νέο μηχανισμό που ρυθμίζει τη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θέσπισε το Ιράν εν μέσω της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ σχετικά με τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, όπως μετέδωσε την Τρίτη (05.05.2026) το κρατικό κανάλι Press TV.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ο νέος μηχανισμός που θέσπισε ονομάζεται «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου», με σκοπό τη ρύθμιση της θαλάσσιας διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το στενό θα λαμβάνουν οδηγίες από μια επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα περιγράφονται οι κανόνες διέλευσης.

Τα πλοία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το πλαίσιο αυτό και να λαμβάνουν προηγούμενη άδεια πριν από τη διέλευση της θαλάσσιας οδού.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Ιράν να επιβάλει τον έλεγχό του στη διακίνηση μέσω του στενού, ενός από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης πετρελαίου στον κόσμο, εν μέσω των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων και των προσπαθειών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να διατηρηθεί ανοιχτή η θαλάσσια οδός.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι μια «νέα εξίσωση» αναδύεται στο Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ και οι ίδιοι οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα και τη διαμετακόμιση ενέργειας μέσω των ενεργειών τους.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X, ο Qalibaf ανέφερε ότι η ασφάλεια της ναυτιλίας και της ενεργειακής διαμετακόμισης έχει τεθεί σε κίνδυνο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους μέσω της παραβίασης της εκεχειρίας και της επιβολής ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. «Παρ ‘όλα αυτά, το κακό τους σίγουρα θα μειωθεί», πρόσθεσε.

Ο Καλιμπάφ δήλωσε περαιτέρω ότι το Ιράν έχει πλήρη επίγνωση ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι απαράδεκτη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν «δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα».