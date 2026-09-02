Άνδρας στη Νέα Υόρκη χτυπήθηκε από κεραυνό και τη γλίτωσε με μικρό τραύμα στο πόδι – Δείτε βίντεο

Την τύχη με το μέρος του είχε άνδρας στη Νέα Υόρκη ο οποίος χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε. Τη στιγμή του τρομακτικού συμβάντος, αποτύπωσε η κάμερα στο κουδούνι της πόρτας του.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Τόμας Φάμυ βγήκε από το σπίτι του καθώς είχε ραντεβού με τον οδοντίατρό του. Η σφοδρή καταιγίδα που έπληττε εκείνη την ώρα τη Νέα Υόρκη δεν τον έκανε να χαλάσει τα σχέδιά του. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο κεραυνός τον χτύπησε στο πόδι, χωρίς να τον τραυματίσει σοβαρά.

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Αφού μπόρεσε να συγκεντρώσει ξανά τις δυνάμεις του, αποτυπώνεται να επιστρέφει κουτσαίνοντας στο σπίτι του ενώ μία γυναίκα λέει με τρεμάμενη φωνή πως καλεί ασθενοφόρο.

Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.



Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

Ο ίδιος μίλησε για το σοβαρό ατύχημά του λέγοντας πως οι αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή ήταν πρωτόγνωρες.

«Μόλις με χτύπησε ο κεραυνός, οι αισθήσεις που ένιωσα σε ολόκληρο το σώμα μου ήταν εντελώς πρωτόγνωρες. Είχα μυρμήγκιασμα, μούδιασμα και πόνο, ενώ ένιωθα μια αίσθηση καψίματος», εξομολογήθηκε.

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Παρά την ένταση του χτυπήματος, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν εγκαύματα ή άλλους εμφανείς τραυματισμούς.

«Δεν είχα εγκαύματα. Έκανα πολλές εξετάσεις σε όλο μου το σώμα και δεν υπήρχε κανένα έγκαυμα», είπε.

Συγκλονισμένος από το γεγονός ότι επέζησε, ο Φάμυ αποφάσισε να πάει στην εκκλησία για να ευχαριστήσει τον Θεό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγα στην εκκλησία την Κυριακή για να πω “ευχαριστώ, Θεέ μου”». Την προηγουμένη αγόρασε ένα λαχείο της κλήρωσης «Mega Millions».