Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο»

Νέες προκλήσεις από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος για ακόμα μία φορά ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε σημερινές δηλώσεις του (02.09.2026) κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας προειδοποίησε πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πως θα μπορούσε να αντιδράσει η Τουρκία αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν απάντησε «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο».

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Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Ελλάδα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές ότι οι τουρκικές πρωτοβουλίες δεν έχουν τύχει αντίστοιχης ανταπόκρισης από την Αθήνα.

«Λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα με βάση την καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι; Αλλά ήμασταν ειλικρινείς σε κάθε θέμα. Ήμασταν το εποικοδομητικό μέρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις», ανέφερε.

Επανέλαβε πως δεν έχει εδαφικές βλέψεις εναντίον άλλων χωρών υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα επιτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων της.

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«Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής: Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στις διεθνείς συνθήκες, προειδοποιώντας ότι η αγνόηση ή η παραβίασή τους δεν θα ωφελήσει καμία από τις δύο πλευρές.

«Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος», προειδοποίησε.

Για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από την Ελλάδα να αλλάξει πορεία.

«Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν», συμπλήρωσε.

«Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ενδεχόμενη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και την πιθανή μεταφορά των S-400 σε τρίτη χώρα.

«Συζητήσαμε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στη διμερή μας ατζέντα. Όπως γνωρίζετε, η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες – εταίρους στο πρόγραμμα των F-35 και είχε συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Οι συζητήσεις μας για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες στις ΗΠΑ. Καθώς καταβάλλουμε όλες αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν εγκαταλείπουμε το KAAN. Δεν εγκαταλείπουμε την ανάπτυξη των δικών μας συστημάτων αεράμυνας. Αντίθετα, διευρύνουμε τις επιλογές της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή Τουρκία. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για μια ισχυρή Τουρκία».

Οι νέες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έρχονται με φόντο την κρίση που έχει ξεσπάσει για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και τη «Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Μέκκας», που υπεγράφη στις 7 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη.