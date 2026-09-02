Κόσμος

Δανία: Δείχνει την παρουσία της στην Αρκτική και στέλνει στρατιώτες στη Γροιλανδία

Ο ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας λέει ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ συνεχίζεται
A soldier aims during a military exercise for the first Danish conscript soldiers in Greenland since a reform of military conscription was implemented in February 2026, near Kangerlussuaq, Greenland, August 27, 2026. REUTERS/Tim Barsoe
Ένας στρατιώτης στοχεύει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης για τους πρώτους Δανούς στρατιώτες που υπηρετούν κοντά στο Κανγκερλουσουάκ / REUTERS/Tim Barsoe
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Οι συχνές αναφορές και απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας ανάγκασαν τη Δανία για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία, να τοποθετήσει κληρωτούς.

H Δανία κάνει κινήσεις στη Γροιλανδία για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική μετά την απαίτηση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την περιοχή. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας δηλώνει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το μέλλον της περιοχής συνεχίζονται, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για αυτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδίωξε κατ’ επανάληψη να αποκτήσει το ημιαυτόνομο δανικό νησί, επικαλούμενος ανησυχίες που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι παραμέλησε την άμυνα της Αρκτικής. Η Δανία και η Γροιλανδία απέρριψαν σθεναρά την ιδέα.

Οι κληρωτοί είναι μέρος της πρώτης ομάδας που σχηματίστηκε βάσει ενός νέου εκτεταμένου συστήματος στρατολογίας ώστε στρατιώτες να μπορούν να επιχειρούν σε μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές περιοχές η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις. «Δείχνει παρουσία, ότι είμαστε εδώ και δεν σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και επίσης, ότι σκεπτόμαστε τους ανθρώπους στη Γροιλανδία», δήλωσε στο Reuters ο Ντέιβιντ, ένας 19χρονος κληρωτός.

Η Κοπεγχάγη δεσμεύθηκε να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την άμυνα στην Αρκτική αφότου ο Δανός υπουργός Άμυνας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν χρόνια υποεπένδυσης στην περιοχή.

«Βέβαια είμαστε μέρος της ευρύτερης εικόνας της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία, όμως ο ρόλος μας εδώ είναι απλώς να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους κληρωτούς, τους στρατιώτες, και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπειρία με την εκπαίδευση στο έδαφος και το κλίμα της Αρκτικής», δήλωσε η λοχαγός Λόρα Γέπσεν.

Οι κληρωτοί λαμβάνουν μέρος στα δανικά στρατιωτικά γυμνάσια Arctic Endurance που εκπαιδεύουν στρατιώτες για τη μάχη και την επιβίωση σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Αποτελούν μέρος του Arctic Sentry, της αποστολής που ξεκίνησε φέτος το ΝΑΤΟ προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της Συμμαχίας στη Αρκτική και να μειώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία, που διατηρεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Αρκτική, επέκρινε την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την άμεση απειλή για την ασφάλεια που αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης.

Ο ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας λέει ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ συνεχίζεται

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε δήλωσε σήμερα Τετάρτη (02.09.2026) ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον του αρκτικού νησιού συνεχίζονται, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις συζητήσεις.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία προκάλεσαν εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Κοπεγχάγη, που είναι αμφότερες ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, και ευρύτερα σε όλη την Ευρώπη, αν και το θέμα έχει από τότε μετακινηθεί σε διπλωματική τροχιά.

«Οι αξιωματούχοι εργάζονται σκληρά για να επιλύσουν την κατάσταση. Δυστυχώς, δεν μπορώ να μοιραστώ τις λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο διάλογός μας συνεχίζεται», είπε ο Έγκεντε, στη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

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