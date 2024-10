Ανείπωτη τραγωδία στην Ισπανία: Δεκάδες οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Βαλένθια

Σοκάρει ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Βαλένθια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Ισπανία θρηνεί 62 ανθρώπους τους οποίους κατάπιαν τα ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βαλένθια οι νεκροί από τις πλημμύρες έχουν ξεπεράσει τους 60 και ανάμεσά τους είναι και πολλά παιδιά.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής της περιοχής της Βαλένθια είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι έχει εντοπιστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν ανέφερε αριθμό «από σεβασμό στις οικογένειες». «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ορισμένα πτώματα έχουν ήδη βρεθεί», σημείωσε ο Κάρλος Μαθόν σε δηλώσεις που έκανε σε μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν μπορούν να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες καθώς οι οικογένειες δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανένας δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε ο επικεφαλής της περιφέρειας.

Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

It’s with a heavy heart that I report at least 51 people have died in Valencia province following total devastation from the worst storm in decades. Authorities fear the toll may rise, as Tuesday alone brought over a year’s worth of rain to parts of the region, with 491mm (19.3… pic.twitter.com/CMlHDMJgBU — Volcaholic (@volcaholic1) October 30, 2024

Emergency services in Spain are continuing to rescue people from the water and trees after devastating flash-floods hit Valencia.



At least 51 people are confirmed to have died so far.@Melitacam4 reports from the region.#KayBurley SG pic.twitter.com/oME6V7Rnf3 — Kay Burley (@KayBurley) October 30, 2024

BREAKING: At least 51 people have been killed in Spain after flash floods struck parts of the country, sweeping cars through streets and damaging homes



Full Sky News coverage https://t.co/znbYCPz9gw — Sky News (@SkyNews) October 30, 2024

Terrible floods due to torrential rainfall in Catadau of Ribera Alta in the Valencian Community, Spain (29.10.2024)



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/EQZiGPcy4E — Disaster News (@Top_Disaster) October 29, 2024

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, με την υποστήριξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), εργάζονταν όλη τη νύχτα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στην Λετούρ. Παράλληλα η αστυνομία της πόλης Λ’Αλκούντια δήλωσε ότι αναζητεί έναν οδηγό φορτηγού που αγνοείται από χθες το απόγευμα.

Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε έναν πυρήνα αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος συνήλθε πρώτη φορά χθες το βράδυ και απέστειλε στην Βαλένθια μια μονάδα του στρατού που είναι ειδικευμένη στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Bonaire Shopping Centre in Valencia pic.twitter.com/yDZPUPjQMi — Volcaholic (@volcaholic1) October 29, 2024

Οι δημοτικές αρχές της Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα (30/10/24), όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Δώδεκα πτήσεις που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν βοήθεια σε δεκάδες ανθρώπους στην Αλόρα, στην Ανδαλουσία, σε ορισμένους μέσω ελικοπτέρου, μετά την υπερχείλιση ποταμού.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην περιοχή της Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη (31/10/24).

Πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί και στις δύο περιοχές λόγω πλημμυρών.

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στην Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (κρύα σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες.

Στα βίντεο που θα δείτε είναι χαρακτηριστική η ορμή των νερών. Σε μια περίπτωση διαλύουν στην κυριολεξία και εξαφανίζουν μια γέφυρα.

Δείτε το βίντεο

A bridge near Valencia in Spain washed away by the power of the devastating floods hitting parts of Spain today. pic.twitter.com/3pf6RIUxIc — Carlow Weather (@CarlowWeather) October 29, 2024

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης αλλά και από πολίτες που προσπαθούν να αποδράσουν από σπίτια και καταστήματα με το νερό να έχει φτάσει έως τη μέση τους.

OMG, this woman in Valencia is trying to break out of what looks like a supermarket with a fire extinguisher. Must have been terrifying not knowing how high the water was going to rise…pic.twitter.com/kvhFJnR6oK — Volcaholic (@volcaholic1) October 30, 2024

Dramatic rescues and chaos in parts of Spain today as storms bring extreme rainfall and lightning.

Further stormy weather and rain is forecast in southern and eastern areas. pic.twitter.com/hZUUJMl4NX — BBC Weather (@bbcweather) October 29, 2024

Η ορμή ήταν τέτοια που έπεσαν μέσα σε 4 ώρες 343 χιλιοστά βροχής.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024

People being rescued from the flooding in Valencia tonight. I dread to think how many people are still waiting. Emergency services must be inundated with SOS calls…pic.twitter.com/QfnedaBEUt — Volcaholic (@volcaholic1) October 30, 2024

Η μανία του ανεμοστρόβιλου που χτύπησε περιοχή κοντά στην πόλη της Βαλένθια, την Ριμπέρα Άλτα.

Come for a break in Spain they said.



It’ll be relaxing they said



Ribera Alta near Valencia this afternoon



pic.twitter.com/gtacKuQfM3 — Dave Throup (@DaveThroup) October 29, 2024

Εικόνες που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους.

“But why can’t climate activists be more patient?” pic.twitter.com/ttlsgC9MZI — Climate Defiance (@ClimateDefiance) October 29, 2024