Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Γκραντ Κάνυον καίει επί έναν μήνα: Στάχτη πάνω από 500.000 στρέμματα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Παραδομένο στις φλόγες για 31η ημέρα είναι το Γκραντ Κάνυον. Η φωτιά που ξέσπασε την 4η Ιουλίου (ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ) καίει ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν το βόρειο τμήμα του το οποίο θεωρείται και αρκετά τουριστικό.

Αν και το Γκραντ Κάνυον είναι βραχώδες πάρκο, σε αρκετά σημεία του υπάρχει αρκετή βλάστηση. Σχεδόν 500.000 στρέμματα από αυτά έχουν μετατραπεί ήδη σε στάχτη και οι αρχές φοβούνται πως μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά θα προλάβει να κάψει και άλλα.

Dragon Bravo Fire from the air



The Dragon Bravo Fire is a massive wildfire that began on July 4, 2025, in Grand Canyon National Park, Arizona, sparked by a lightning strike near a rock formation called the Dragon. It has become the largest wildfire in the continental U.S. in… pic.twitter.com/yGrVrP8myD — Culture War Report (@CultureWar2020) August 4, 2025

Η φωτιά στο Γκραντ Κάνυον προκλήθηκε από κεραυνό και λόγω της χαμηλής υγρασίας του εδάφους, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Από τότε, χιλιάδες πυροσβέστες παλεύουν νύχτα και μέρα για να την θέσουν υπό έλεγχο.

«Παρά το πολύ χαμηλό επίπεδο υγρασίας 4%, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς», δήλωσε τη Δευτέρα, σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Αριζόνα.

Firefighters have been fighting Dragon Bravo Fire at the Grand Canyon since July 4, but it has been intensifying due to unfavorable weather conditions. Lisa Jennings, a fire information officer with the Southwest pic.twitter.com/HCrBSUtwvv — mr xpolitician (@mrxpolitician) August 4, 2025

Η «Dragon Bravo Fire», που χαρακτηρίζεται πελώρια, δεν έχει περιοριστεί παρά κατά 13% και υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας του εξαιρετικά ξηρού και ζεστού καιρού στην Αριζόνα, αναφέρει ο εξειδικευμένος κυβερνητικός ιστότοπος InciWeb, που παρακολουθεί την πορεία των πυρκαγιών σ’ όλη τη χώρα.

Είναι ήδη μακράν η χειρότερη φωτιάς της χρονιάς στις ΗΠΑ, καθώς μετέτρεψε πάνω από 497.000 στρέμματα με βλάστηση σε αποκαΐδια μέχρι και τη Δευτέρα.

Το πάρκο Γκραντ Κάνυον, που επισκέπτονται κάθε χρόνο κάπου 4,5 εκατομμύρια Αμερικανοί και ξένοι τουρίστες, έκλεισε στα μέσα Ιουλίου το βόρειο τμήμα του (το North Rim) για το υπόλοιπο της περιόδου, δηλαδή μέχρι τη 15η Οκτωβρίου.

Το νότιο τμήμα (South Rim), που προτιμά η μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών, παραμένει ακόμη προσβάσιμο.

Τον περασμένο μήνα, η αρχή του πάρκου αναγκάστηκε να απομακρύνει εσπευσμένα κάπου στους 500 τουρίστες κι εργαζόμενους.

Η τρομακτική στήλη καπνού που υψώθηκε από τα αχανή φαράγγια που έσκαψε ο ποταμός Κολοράντο, σήμανε τον συναγερμό στην πυροσβεστική.

UPDATE:

Sad views continue to emerge from Grand Canyon National Park as The Dragon Bravo Fire has eclipsed over 100,000 acres burned.

Currently, the MASSIVE fire is just over 105,415 acres and sadly, containment remains at 4%.#AZwx #DragonBravoFire pic.twitter.com/vkFjVznay6 — WeatherNation (@WeatherNation) July 31, 2025

Η «Dragon Bravo Fire» δεν έχει στοιχίσει τη ζωή σε κανέναν όμως κατέστρεψε από «50 ως 80 κτιριακές υποδομές» στο βόρειο τμήμα του πάρκου, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού ξενοδοχείου στην περιοχή: του Grand Canyon Lodge, χτισμένου τα χρόνια τα 1930, με θέα που κόβει την ανάσα.

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει γίνει φέτος ακόμη πιο λεπτό ζήτημα στην αμερικανική Δύση, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε μεγάλες δημοσιονομικές περικοπές και απολύσεις στις υπηρεσίες δασοπροστασίας, επιτήρησης της ατμόσφαιρας και των ωκεανών (NOAA) και διαχείρισης καταστροφών (FEMA).