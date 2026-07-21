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Οι πρωθυπουργοί  φεύγουν, ο Λάρι μένει: Η διάσημη γάτα της Ντάουνινγκ Στριτ υποδέχτηκε τον Άντι  Μπέρναμ

Εγκαταστάθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Φεβρουάριο του 2011, έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα... «στελέχη» της βρετανικής πολιτικής σκηνής, αν και έχει... διώξει πολλούς πρωθυπουργούς
Ο Λάρι, η διάσημη γάτα της Ντάουνινγκ Στριτ
Ο Λάρι, η διάσημη γάτα της Ντάουνινγκ Στριτ (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
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Μπορεί η Βρετανία να αλλάζει τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα, όμως ο Λάρι, η διάσημη γάτα της Ντάουνινγκ Στριτ 10 παραμένει αμετακίνητη.

Το πρωί της Δευτέρας (20.07.2026) ο Λάρι για άλλη μια φορά ήταν στο πόστο του. Η γάτα σύμβολο της Ντάουνινγκ Στριτ, περίμενε να υποδεχτεί τον έβδομο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ.

Ο Λάρι, ο περίφημος γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, έχει τον επίσημο ρόλο του «Chief Mouser», δηλαδή του επικεφαλής κυνηγού ποντικιών της βρετανικής κυβέρνησης. Από τότε που εγκαταστάθηκε στην πρωθυπουργική κατοικία, τον Φεβρουάριο του 2011, έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα… «στελέχη» της βρετανικής πολιτικής σκηνής, αν και έχει… διώξει πολλούς πρωθυπουργούς. 

Στα περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια παρουσίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Λάρι έχει δει έξι διαφορετικούς πρωθυπουργούς να περνούν από την εξουσία, ένα αξιοσημείωτο γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μεγάλη πολιτική εναλλαγή των τελευταίων δεκαετιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Λάρι υιοθέτησε από καταφύγιο ζώων ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα ποντίκια που έκοβαν βόλτες στην Ντάουνινγκ Στριτ. Αν και κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει χιουμοριστικά σχόλια ότι δεν είναι ιδιαίτερα συνεπής στα… κυνηγετικά του καθήκοντα, η δημοτικότητά του παραμένει στα ύψη. 

Στο Χ διαθέτει τον ανεπίσημο λογαριασμό @Number10cat με τους ακόλουθούς του να φτάνουν τις 840.000. Ξεχωρίζει για τις σατιρικές αναρτήσεις του σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνοδευόμενες από φωτογραφίες του Λάρι και χιουμοριστικά memes με γάτες.

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Φωτογραφία αρχείου Reuters
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