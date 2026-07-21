Ρουμανία: Πλοίο με προορισμό την Ουκρανία χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών της – Τρεις τραυματίες

Ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας που έπλεε από την Αίγυπτο προς την Ουκρανία χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας σε μια επίθεση που πιθανότατα συνδέεται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη (21.07.2026) ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.

«Χθες το βράδυ, το LPG Gas Lisbon, ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε εκτός των ρουμανικών χωρικών υδάτων, περίπου 20 ναυτικά μίλια (40 χλμ.) από τις ρουμανικές ακτές», έγραψε ο πρόεδρος της Ρουμανίας στο X.

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Ο Νταν δήλωσε ότι Ρουμάνοι διασώστες απομάκρυναν τα 17 μέλη του πληρώματος, περιλαμβανομένων τριών μελών του που είχαν τραυματιστεί, και ένα ρυμουλκό εστάλη στο σημείο για να διασφαλίσει ότι το πλοίο δεν είχε πάρει κλίση και ότι δεν συνιστούσε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

«Οι κρατικοί θεσμοί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και θα αποσαφηνίσουν τις συνθήκες, τα αίτια και τις ευθύνες που απορρέουν από το σοβαρό αυτό περιστατικό, που το πιθανότερο είναι να συνδέεται με τον παράνομο πόλεμο επιθετικότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Νταν.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, είτε αρνείται κάθε ευθύνη για τις καταγγελλόμενες επιθέσεις στη Ρουμανία, είτε υποστηρίζει ότι διαπράχτηκαν από την Ουκρανία ή τις αποδίδει σε ουκρανική «προβοκάτσια».

Φέτος, ρωσικά και ουκρανικά drones έχουν επανειλημμένως παραβιάσει τον εναέριο χώρο και τα εθνικά χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της γειτονικής αυτής χώρας της Ουκρανίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.