Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αντιδράσεις σε αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ: Γυναίκα απαίτησε από πατέρα την μπάλα που έπιασε για τον γιο του – Δείτε βίντεο

Αν και εν τέλει ο πατέρας έδωσε την μπάλα, εκπρόσωπος της ομάδας χάρισε στο αγόρι ένα πακέτο με μπάλες μπέιζμπολ
Αριστερά ο πατέρας και δεξιά η γυναίκα που ζήτησε την μπάλα από το παιδί
Αριστερά ο πατέρας και δεξιά η γυναίκα που ζήτησε την μπάλα από το παιδί

Ως «Κάρεν» (σ.σ. δηλαδή γυναίκα που σε έξαλλη κατάσταση φωνάζει και απαιτεί από τον κόσμο να της κάνουν τις χάρες -παράλογες και μη-), χαρακτηρίζουν μία γυναίκα η οποία «πρωταγωνίστησε» (με την κακή την έννοια) σε αγώνα μπέιζμπολ στο Μαϊάμι, το περασμένο Σάββατο (06.08.2025). Ο λόγος; Ένα μπαλάκι του μπέιζμπολ που κατάφερε να πιάσει ένας πατέρας για τον γιο του.

Όλα έγινε στον αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Philadelphia Phillies και στους Miami Marlins. Τότε ο πατέρας έτρεξε να πιάσει την μπάλα που έπεσε στις εξέδρες ενώ εκείνη τη στιγμή «πάλευαν» να κατακτήσουν αυτό το πολύτιμο δώρο άλλοι 2 άνδρες και η γυναίκα. Ο πατέρας εν τέλει καταφέρνει να πιάσει την μπάλα και ξεκινά να περπατά προς τον γιο του για να του δώσει τη μπάλα.

Αν και για εκείνον το θέμα θεωρήθηκε λήξαν, η γυναίκα προσέγγισε τον πατέρα και ξεκίνησε να του φωνάζει μπροστά στα παιδιά του που παρακολουθούν τον τσακωμό τους με φόβο.

Αν και εν τέλει η γυναίκα πήρε την μπάλα, αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους. Προς καλή τύχη του αγοριού, εκπρόσωπος των Miami Marlins, στο τέλος του αγώνα, προσέγγισε την οικογένεια, ζήτησε συγγνώμη και τους έδωσε ένα πακέτο με μπάλες μπέιζμπολ ώστε να τις μοιραστεί με την αδελφή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το στερνό αντίο στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας – Θα ταφεί στο χωριό του δίπλα στην οικογένειά του
Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι
Τζόρτζιο Αρμάνι
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Την σκοτώνει με σουγιά μέσα σε τρένο και φεύγει περπατώντας
Γνωστός στις αρχές ο 35χρονος δράστης - Συνελήφθη λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της κοπέλας που μετανάστευσε στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τρένο
12
Newsit logo
Newsit logo