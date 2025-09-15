Κόσμος

Αντιδράσεις στη Γερμανία για τις επαφές της κυβέρνησης με τους Ταλιμπάν – «Δεν συνιστά αναγνώριση»

Ως «σκάνδαλο» περιέγραψε τις ενέργειες του υπουργείου Εσωτερικών ο εκπρόσωπος των Πρασίνων
Ταλιμπάν
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία υπερασπίζεται πλήρως τις επαφές της με τους Ταλιμπάν με αντικείμενο την επιστροφή Αφγανών μεταναστών.

Παράλληλα η κυβέρνηση στη Γερμανία κάνει λόγο για επικοινωνία «τεχνικής φύσης» με τους Ταλιμπάν, η οποία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση του καθεστώτος της Καμπούλ.

«Οι επαφές είναι τεχνικής φύσης και δεν συνιστούν αναγνώριση του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Είναι απαραίτητες για την πολύ συχνότερα από ό,τι προηγουμένως απέλαση ανθρώπων στο Αφγανιστάν», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι μία συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στην Ντόχα, ενώ σχεδιάζονται και νέες.

Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο επόμενος γύρος να πραγματοποιηθεί στην Καμπούλ, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε χθες ότι δεν θεωρεί αναγκαίο οι σχετικές επαφές να φιλοξενούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ντόχα.

Νωρίτερα και ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) είχε παραδεχθεί τις επαφές με τους Ταλιμπάν, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Βερολίνου είναι «να καταστούν στο μέλλον δυνατές οι τακτικές και συντεταγμένες επιστροφές, χωρίς την βοήθεια του διαμεσολαβητή Κατάρ».

Ως «σκάνδαλο» περιέγραψε τις ενέργειες του υπουργείου Εσωτερικών ο εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εσωτερικής πολιτικής Μαρσέλ Έμεριχ, επισημαίνοντας ότι «οι Ταλιμπάν εξακολουθούν να ενεργούν ως παράγοντες της διεθνούς τρομοκρατίας».

Η εκπρόσωπος της Αριστεράς για θέματα μετανάστευσης Στέφι Πουλτς-Ντέμπλερ έκανε από την πλευρά της λόγο για «ταμπού που έσπασε» και κάλεσε την κυβέρνηση «να σταματήσει άμεσα» όλες τις απελάσεις προς το Αφγανιστάν.

