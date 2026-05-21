Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 29 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν και έχασαν 42 μαχητικά αεροσκάφη

Μεγάλο είναι το τίμημα του πολέμου με το Ιράν για τις ΗΠΑ τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο σε πολεμικά αεροσκάφη και χρήματα.

Τα στοιχεία έκθεσης της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου είναι αποκαλυπτικά. Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν χάσει 42 πολεμικά αεροσκάφη. Το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων έχει εκτοξευθεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επίσημη καταγραφή των απωλειών σοκάρει, καθώς συνολικά 32 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν χαθεί οριστικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται 24 σύγχρονα drones τύπου MQ-9 Reaper (με εκτιμώμενο κόστος περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια το καθένα) καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagle.

Η σχετική έκθεση αναδεικνύει επίσης σοβαρά επιχειρησιακά σφάλματα στο πεδίο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τρία από τα F-15E καταστράφηκαν την 1η Μαρτίου από «φίλια πυρά» της αεράμυνας του Κουβέιτ, έπειτα από εσφαλμένη αναγνώριση στόχου. Ένα ακόμη F-15E καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις στις 3 Απριλίου.

Η κατάρριψη του F-15E από το Ιράν προκάλεσε μια δραματική και ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των δύο μελών του πληρώματος. Η αποστολή εξελίχθηκε σε καταστροφή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να καταστρέψουν σε ιρανικό έδαφος δύο απόρρητα αεροσκάφη MC-130J Commando II, όταν δεν κατέστη δυνατή η απογείωσή τους. Την ίδια στιγμή, ένα αεροσκάφος εγγύς υποστήριξης A-10 Warthog καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ζημιές υπέστη και ένα ελικόπτερο διάσωσης HH-60W Jolly Green II.

Πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ ανεβάζουν τον απολογισμό, κάνοντας λόγο και για την απώλεια τεσσάρων ελικοπτέρων ειδικών επιχειρήσεων Little Bird, τα οποία ωστόσο δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στην επίσημη έκθεση του Κογκρέσου.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης της υποεπιτροπής πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 12 Μαΐου, ο αναπληρωτής ελεγκτής του Πενταγώνου Jules W. Hurst III κατέθεσε ότι η εκτίμηση κόστους του υπουργείου για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχει αυξηθεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια.