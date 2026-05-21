Στο «χείλος» συμφωνίας ή νέας σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν: Το παρασκήνιο του καβγά Τραμπ – Νετανιάχου και το «θα κάνει ό,τι θέλω»

Στα άκρα φαίνεται πως είναι οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου για το Ιράν και το σχέδιο ειρήνης. Ο αμερικανός πρόεδρος είχε μία τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, την Τρίτη (19.05.2026), αποκαλύπτοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους σχετικά με την πορεία του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN.

Δεν ήταν η πρώτη επικοινωνία των Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες. Όταν συνομίλησαν την Κυριακή, ο Τραμπ (17.05.2026) φέρεται να ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι ήταν πιθανό να προχωρήσει σε νέες στοχευμένες επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές της εβδομάδας. Η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με το CNN, αναμενόταν να λάβει την ονομασία «Operation Sledgehammer».

Ωστόσο, περίπου 24 ώρες μετά από εκείνη τη συνομιλία, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι «παγώνει» τις επιθέσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη, έπειτα από αιτήματα συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, ανάμεσά τους το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τις τελευταίες ημέρες, οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο και Πακιστανούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω διπλωματικές συνομιλίες.

«Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο όσον αφορά το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης (20.05.2026), αναφερόμενος στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

«Είτε θα έχουμε συμφωνία είτε θα κάνουμε κάποια πράγματα που θα είναι λίγο δυσάρεστα», πρόσθεσε. «Ελπίζω όμως να μη χρειαστεί».

Η δυσαρέσκεια Νετανιάχου

Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις έχουν προκαλέσει νεύρα και έντονη ενόχληση στον Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και καιρό υποστηρίζει μια πιο επιθετική στάση απέναντι στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και ισραηλινές πηγές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί ότι κάθε καθυστέρηση λειτουργεί υπέρ του Ιράν.

Ο Νετανιάχου φέρεται να εξέφρασε ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Τρίτης, λέγοντας στον Τραμπ ότι θεωρεί λάθος την αναβολή των αναμενόμενων επιθέσεων και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έπρεπε να συνεχίσει κανονικά το σχέδιο δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ο Νετανιάχου πίεσε για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή με γνώση των επαφών. Η διαφορά προσέγγισης ήταν σαφής: ο Τραμπ επιθυμεί να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου περίμενε πιο δυναμικές κινήσεις.

Το CNN ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο, ενώ το Axios ήταν το πρώτο μέσο που αποκάλυψε το τηλεφωνικό καβγά.

Το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση

Η ανησυχία στο ισραηλινό στρατόπεδο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Τρίτης επεκτάθηκε και σε στενούς συνεργάτες του Νετανιάχου. Σύμφωνα με άλλη ισραηλινή πηγή, στην ανώτατη ηγεσία της ισραηλινής κυβέρνησης υπάρχει έντονη επιθυμία για ανανέωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και αυξανόμενη απογοήτευση επειδή ο Τραμπ εξακολουθεί να δίνει χρόνο στη διπλωματία, κάτι που – όπως υποστηρίζουν – επιτρέπει στο Ιράν να καθυστερεί σκόπιμα τις εξελίξεις.

Η δυσαρέσκεια του Νετανιάχου απέναντι στην αμερικανική στρατηγική δεν είναι καινούργια. Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες των δύο ανδρών σημειώνουν ότι και στο παρελθόν υπήρχαν διαφορετικοί στόχοι μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σχετικά με τον πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη τι ακριβώς είπε στον Νετανιάχου το προηγούμενο βράδυ, ο Τραμπ έδειξε πως θεωρεί ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

«Θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρά τις πιέσεις του Νετανιάχου για επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Τραμπ συνεχίζει – τουλάχιστον προς το παρόν – να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματική οδό, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση με το Ιράν βρίσκεται «οριακά» κοντά σε συμφωνία και ότι αξίζει να δοθούν ακόμη λίγες ημέρες στη διπλωματία, εφόσον αυτό μπορεί να σώσει ζωές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Nour News.

«Με βάση το αρχικό 14σέλιδο κείμενο του Ιράν, έχουν ανταλλαγεί μηνύματα αρκετές φορές, ενώ έχουμε λάβει και τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς, τις οποίες εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται να ταξιδέψει στην Τεχεράνη την Πέμπτη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, φιλοξενώντας ακόμη και απευθείας συνομιλίες υψηλού επιπέδου ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τον περασμένο Απρίλιο.

Παρά τις επαφές, παραμένει ασαφές εάν έχουν γεφυρωθεί τα βασικά χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ιράν δεν έχει υποχωρήσει από τις βασικές του απαιτήσεις, ενώ ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα και τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία παρέμεναν άλυτα μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

«Αν δεν πάρουμε τις σωστές απαντήσεις, όλα μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε έτοιμοι για όλα», δήλωσε την Τετάρτη (20.05.2026).