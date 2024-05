Άντονι Μπλίνκεν: Αιφνιδιαστικά στο Κίεβο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ – Γεύτηκε και πίτσα σε κατάστημα βετεράνου του πολέμου με τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, επισκέφτηκε σήμερα 14/5/2024 αιφνιδιαστικά το Κίεβο, μεσούσης της επίθεσης της Ρωσίας στο Χάρκοβο. Στόχος του να καθησυχάσει τη χώρα για τη στρατιωτική βοήθεια της Ουάσιγκτον.

Ευκαιρίας δοθείσης, ο Άντονι Μπλίνκεν, συνοδευόμενος από του Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, γεύτηκε πίτσα στο κατάστημα που άνοιξε στο Κίεβο βετεράνος του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα υποδέχθηκε τον Μπλίνκεν στην είσοδο του καταστήματος κι έπειτα από έναν θερμό χαιρετισμό, οι δύο άνδρες πέρασαν περίπου 40 λεπτά στο εσωτερικό απολαμβάνοντας μία πίτσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

«Πρέπει να πω ότι ως γνώστης της πίτσας, όπως είναι οι περισσότεροι Αμερικανοί, πιστεύω πως η πίτσα εδώ είναι εξαιρετική. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης επίσκεψης στο Κίεβο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε καθίσει με τον Κουλέμπα σε ένα εστιατόριο McDonald’s, για να χαιρετίσουν την επιστροφή της αλυσίδας ταχυφαγείων στην Ουκρανία, μετά το κλείσιμό της που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Αυτήν τη φορά, επέλεξαν ένα κατάστημα της αλυσίδας Veterano Pizza, που δημιουργήθηκε το 2015 από έναν Ουκρανό, ο οποίος είχε πολεμήσει εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών, τους οποίους στήριζε στρατιωτικά η Μόσχα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ορισμένοι άνθρωποι είχαν ασκήσει κριτική σε βάρος μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι σε είχα πάει στα McDonald’s και όχι σε ένα ουκρανικό εστιατόριο. Διορθώνουμε επομένως την κατάσταση και συμπληρώνουμε το McDonald’s με μια πιτσαρία που ίδρυσαν Ουκρανοί βετεράνοι και έχει αναδειχθεί σε θρυλική τοποθεσία», εξήγησε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Blinĸen and Kuleba try “Ukrainian” pizza at a restaurant founded by a war veteran



We will remind you that today the US Secretary of State arrived in Kyiv on an official visit. pic.twitter.com/jN1NN6dQT3