Απαγόρευση των social media στους εφήβους: Γιατί η εύκολη λύση ίσως είναι και η λάθος

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από την επίδραση των social media στους εφήβους έχει μετατραπεί σε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα πρώτης γραμμής. Κυβερνήσεις, γονείς και ειδικοί εκφράζουν όλο και πιο έντονες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των νέων, τον εθισμό στις οθόνες, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο. Σε αρκετές χώρες, η ιδέα της απαγόρευσης των social media για ανηλίκους είναι μονόδρομος.

Η αυξανόμενη ανησυχία για την ψυχική υγεία των εφήβων λόγω των social media φέρνει στο τραπέζι σκληρά μέτρα. Όμως οι απαγορεύσεις μπορεί να μην προστατεύουν τελικά κανέναν – ή και να έχουν αντίθετα αποτελέσματα.

Μετά την πρωτοπόρο Αυστραλία – την πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα social media σε παιδιά κάτω των 16 – και τη Γαλλία, που έχει ήδη θεσπίσει καθολικό «μπλόκο» για εφήβους κάτω των 15, χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Δανία δηλώνουν επίσης ότι σκοπεύουν να προστατεύσουν τους ανήλικους από πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram και X.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή, όσο ελκυστική κι αν φαίνεται πολιτικά, ίσως δεν αποτελεί την αποτελεσματικότερη λύση. Σύμφωνα με την ανάλυση του Economist, οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί, αλλά οι απαγορεύσεις μπορεί να είναι αναποτελεσματικές, δύσκολες στην εφαρμογή και πιθανόν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα.

Οι απαγορεύσεις μπορεί να έχουν αντίθετα αποτελέσματα

Υπάρχει πράγματι αυξανόμενη συσχέτιση ανάμεσα στη έντονη χρήση social media και σε προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων – άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές.

Ωστόσο δεν είναι σαφές, αν αυτά καθεαυτά τα social media προκαλούν τα προβλήματα ή αν οι ήδη ευάλωτοι νέοι στρέφονται περισσότερο σε αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι μια γενικευμένη και οριζόντια απαγόρευση μπορεί να βασίζεται σε ατελή δεδομένα και να αντιμετωπίζει το σύμπτωμα αντί για την αιτία.

Ακόμη κι αν αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου παρουσιάζει σοβαρά εμπόδια. Οι έφηβοι μπορούν εύκολα να παρακάμπτουν ελέγχους ηλικίας, να χρησιμοποιούν λογαριασμούς τρίτων ή να μετακινούνται σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες και στις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου.

Παράλληλα, τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας εγείρουν σημαντικά ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το αποτέλεσμα είναι συχνά μια πολιτική που υπάρχει στα χαρτιά, αλλά εφαρμόζεται μερικώς ή επιλεκτικά.