Απασφάλισε η Μελόνι: Εχθροί της Ιταλίας οι «διαδηλωτές κατά των Ολυμπιακών Αγώνων» – Αλληλεγγύη στις αστυνομικές δυνάμεις

Στο «κόκκινο» είναι οι εντάσεις στην Ιταλία με φόντο τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην χώρα, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να παίρνει θέση και να αντιδράει για τις συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και σε διαδηλωτές.

Στην πρώτη ημέρα διεξαγωγής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία όχι μόνο σημειώθηκε σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά ακόμα ξέσπασαν συγκρούσεις σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου, κάτι που εξόργισε την Τζόρτζια Μελόνι.

Ειδικότερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο θέλησε να εκφράσει την αλληλεγγύη της στις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας της ενώ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους «πολεμούν» τη χώρα της στο εσωτερικό.

«Χιλιάδες Ιταλοί, τις ώρες αυτές εργάζονται για να πάνε όλα καλά, στην Χειμερινή Ολυμπιάδα. Πάρα πολλοί είναι εθελοντές, διότι επιθυμούν να ξεχωρίσει το Έθνος τους, να τύχει σεβασμού και θαυμασμού», έγραψε η Μελόνι.

Στην συνέχεια πρόσθεσε:«Υπάρχουν, όμως, κι αυτοί: οι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, οι οποίοι διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων”, στέλνοντας τις συγκεκριμένες εικόνες στις τηλεοράσεις της μισής υφηλίου».

Στο τέλος τόνισε: «Κάποιοι άλλοι έκοψαν και τα σιδηροδρομικά καλώδια, για να εμποδίσουν τις αναχωρήσεις των τρένων. Αλληλεγγύη, για μια ακόμη φορά, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην πόλη του Μιλάνου, σε όλους όσους θα δουν να ακυρώνεται η δουλειά τους, από αυτές της συμμορίες εγκληματιών».