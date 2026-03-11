Απειλεί ο Πεζεσκιάν: Αν οι στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιηθούν εναντίον μας, θα επιτεθούμε

Αν και το Ιράν δεν έχει σταματήσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones κατά των χωρών του Κόλπου, από την ημέρα που ξεκίνησαν τον πόλεμο Ισραήλ – ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε -εν μέρει- ειρηνικός, λέγοντας πως η Τεχεράνη δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τις γείτονες χώρες.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, συζητώντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Ιράν ξεκαθάρισε πως είναι νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα της χώρας, να επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις, στην περίπτωση που από εκεί εκτοξευτούν πλήγματα κατά ιρανικών εδαφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «σοβαρές διαπραγματεύσεις» για την επίλυση των ζητημάτων. Είπε ότι οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στόχευαν πολιτικές υποδομές, δημόσιους χώρους, νοσοκομεία και σχολεία, κάνοντας αναφορά και για τους 168 μαθητές που σκοτώθηκαν στη νότια πόλη Μινάμπ, όταν βομβαρδίστηκε σχολείο θηλέων.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι επιτιθέμενοι είχαν καταχραστεί τον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε βάσεις χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος θα στοχοποιηθούν βάσει του νόμιμου δικαιώματος της χώρας στην αυτοάμυνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προειδοποίησε επίσης ότι η αποτυχία των διεθνών οργανισμών να αντιμετωπίσουν τις κύριες αιτίες της σύγκρουσης, θα μπορούσε να υπονομεύσει την παγκόσμια ασφάλεια.

Με τη σειρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε τις επιθέσεις και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Τεχεράνη και συνεχάρη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την εκλογή του ως νέο ηγέτη του Ιράν.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της διεύρυνσης των διμερών σχέσεων και της συνέχισης των διπλωματικών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.