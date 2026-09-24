Απειλές Ιράν σε ΗΠΑ: Αν χτυπήσετε ξανά θα πλήξουμε βάσεις στον Ινδικό Ωκεανό

Νέες απειλές κατά των ΗΠΑ εκτοξεύει το Ιράν προειδοποιώντας για επέκταση του πολέμου «μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό» σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης.

Οι απειλές εκτοξεύτηκαν από σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέγοντας ότι θα χτυπήσουν βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό.

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«Καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται πλέον από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα [με τους Χούθι], “είναι πιθανόν, σε απάντηση σ’ έναν ενδεχόμενο πόλεμο, αυτό το μέτωπο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό, μπορεί και αλλού”, δήλωσε ο σύμβουλος αυτός, ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, σε βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι Χούθι της Υεμένης, που πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζονται από τη γειτονική Σαουδική Αραβία, πήραν πρόσφατα τον έλεγχο της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τις θέσεις τους στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που ενώνει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό στρατιωτικά τους Χούθι, όμως αρνείται κάθε εμπλοκή σε αυτό το νέο μέτωπο. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να επεκτείνουν τον πόλεμο σε περίπτωση επανάληψης των αμερικανικών πληγμάτων.

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Όμως είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό Ωκεανό, όπου βρίσκεται η αμερικανοβρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία.

Η βάση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4.000 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή από τις ιρανικές ακτές.

Ιρανοί και Αμερικανοί διεκδικούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας για την οικονομία θαλάσσιας διαδρομής, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο περίπου το 20% του πετρελαίου διεθνώς.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο μετά την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας τον Ιούλιο, αξιωματούχοι των δύο χωρών είχαν αυτη την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ιράν παρουσίασε επτά όρους μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία του καθώς και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του στο εξωτερικό.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) προχθές, Τρίτη, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί ανέφερε επίσης ότι το τέλος των εχθροπραξιών στην Υεμένη περιλαμβάνεται στις ιρανικές απαιτήσεις.