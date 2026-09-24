Νάπολη: Έκρυβαν 3,2 εκατ. ευρώ σε τοίχους, πατώματα και έπιπλα – Βίντεο από την έφοδο της Αστυνομίας σε διαμέρισμα

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν οι αστυνομικοί στην Ιταλία καθώς σε έφοδο που έκαναν σε διαμέρισμα στη Νάπολη, ανακάλυψαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα στους τοίχους, στα πατώματα και στα έπιπλα και προχώρησαν στη σύλληψη 34 ατόμων.

Οι αστυνομικοί στην Ιταλία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν σφυριά για να αποκαλύψουν τις κρυψώνες, στις οποίες βρήκαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ, τυλιγμένες σε σελοφάν και τακτοποιημένες σε σειρές κάτω από πλακάκια δαπέδου και τοίχου και σε κρυφά συρτάρια σε ντουλάπες στο διαμέρισμα. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε πλαστικούς κουβάδες και τοποθετήθηκαν σε θωρακισμένο όχημα.

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Η αστυνομία βρήκε επίσης 11 πολυτελή ρολόγια Rolex, μαζί με όπλα και είδη εμπορίας ναρκωτικών, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου.

Italie: la police trouve 3,2 millions d’euros cachés dans un mur, probablement liés à la mafia pic.twitter.com/HcXgAUarZM — BFM (@BFMTV) September 23, 2026

Η μαφία έδινε εντολές μέσα από τη φυλακή

Η έφοδος ήταν μέρος μιας πολύμηνης επιχείρησης με επικεφαλής τον εισαγγελέα κατά της μαφίας της Ναπολιτάνικης κυβέρνησης, Νίκολα Γκράτερι, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές είχαν παρακολουθήσει τα κινητά τηλέφωνα φυλακισμένων μαφιόζων, τα οποία είχαν εισαχθεί λαθραία από συγγενείς.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από πληροφοριοδότες που έδωσαν κατάθεση στους εισαγγελείς με αντάλλαγμα την προστασία τους.

Οι συλληφθέντες φέρονται να ανήκουν στη διαβόητη οικογένεια Αντζελίνο, η οποία είχε διεισδύσει στο Καϊβάνο σε τέτοιο βαθμό που η τοπική αυτοδιοίκηση τέθηκε υπό δικαστική διοίκηση πέρυσι, δήλωσε ο Γκρατέρι στο CNN.