Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Αναμένεται να επιτεθεί στον Ζοχράν Μαμντάνι από το βήμα του ΟΗΕ

Σήμερα Πέμπτη (24.09.2026) θα μιλήσει από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου και θα «κατακεραυνώσει» τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου.

Ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου αναμένεται να εκμεταλλευθεί την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιπλήξει τον Ζοχράν Μαμντάνι. Απευθυνόμενος στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης αυτή την εβδομάδα με μια δήλωσή του μέσω βίντεο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για «να πω την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες» και «να πω την αλήθεια για εσάς».

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Κατηγόρησε μάλιστα ψευδώς τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, που απορρίπτει τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει τη σύλληψη του Νετανιάχου για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη. Αργότερα ωστόσο εξήγησε ότι δεν διαθέτει την εξουσία για να το πράξει. Αυτή την εβδομάδα ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας εις βάρος των Παλαιστινίων».

Δεν θα υπάρξει συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί μια ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη στις ΗΠΑ για την εμφάνισή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αφού έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί αναμένεται να επιστρέψει στο Ισραήλ αμέσως αφού εκφωνήσει την ομιλία του το απόγευμα.