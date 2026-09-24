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Το Ισραήλ μπλόκαρε την πώληση S-400 από την Τουρκία στα ΗΑΕ – Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haber 7, το Ισραήλ πίεσε την κυβέρνηση των Εμιράτων για να μην αποκτήσουν τους τουρκικούς S-400
S 400
Russian Defense Ministry Press Service via AP/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Το Ισραήλ έχει μπει στο στόχαστρο του Τύπου στην Τουρκία για ακόμα μια φορά, όχι όμως λόγω της «κόντρας» μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι το Τελ Αβίβ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε η Άγκυρα να μην μπορέσει να πουλήσει τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα αεράμυνας S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες μια προσπάθεια να «ξεφορτωθεί» τους ρωσικούς S-400 προκειμένου να πετύχει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA αλλά και για να «ανοίξει» ο δρόμος της επανένταξης στο πρόγραμμα των F-35, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μπαίνουν στη συζήτηση ως πιθανός αγοραστής των τουρκικών πυραυλικών συστημάτων, αλλά ενδέχεται το Ισραήλ να είχε διαφορετική άποψη. Δημοσίευμα του τουρκικού Haber 7 αναφέρει πως το Ισραήλ άσκησε πιέσεις στα Εμιράτα για να μην αγοράσουν τους τουρκικούς S-400, ωστόσο η Άγκυρα δεν το «βάζει κάτω» και συνεχίζει τις προσπάθειες για να πουλήσει τα συστήματα αεράμυνας, αφού από την πλευρά της Ρωσίας δεν προκύπτει κάποιο εμπόδιο στην όλη διαδικασία.

Μάλιστα, το τουρκικό δημοσίευμα τονίζει ότι Άγκυρα και Μόσχα είχαν στην πραγματικότητα καταλήξει σε μια «κοινή γραμμή» μέσω διαπραγματεύσεων ώστε η δυνητική πώληση των S-400 να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και των δύο πλευρών. Ωστόσο, το Τελ Αβίβ φαίνεται πως «μπήκε στη μέση».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haber 7, το Ισραήλ πίεσε την κυβέρνηση των Εμιράτων για να μην αποκτήσουν τους τουρκικούς S-400, επειδή η ισραηλινή πλευρά δεν επιθυμεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα ανάπτυξης και προμήθειας των F-35.

Υπενθυμίζεται πως αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet είχε αναφέρει πριν από περίπου δυόμισι μήνες, στις 10 Ιουλίου 2026, ότι τα πυραυλικά συστήματα S-400 επρόκειτο να πωληθούν σε χώρα του Περσικού Κόλπου, με τουρκικούς δημοσιογραφικούς κύκλους να υποστηρίζουν αρχικά πως ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για το ζήτημα αυτό μίλησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, λέγοντας πως το Κογκρέσο εξετάζει το ζήτημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι σχετικές ρυθμίσεις του αμερικανικού νόμου CAATSA, απαιτούν χρόνο.

Πηγή: οnalert.gr

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