Κόσμος

Κρεμλίνο: Καμιά ακόμα απόφαση για συνάντηση Πούτιν – Τραμπ τον Δεκέμβριο

Ο Τραμπ προσπαθεί, αφότου επέστρεψε πέρυσι τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς όμως επιτυχία
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν
REUTERS/Jeenah Moon
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Καμιά απόφαση δεν έχει ληφθεί για το ενδεχόμενο συνάντησης Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ σε σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο τόνισε το Κρεμλίνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση της Ομάδας των Είκοσι (G20) που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου θα μπορούσε να έχει μια συνάντηση κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (23.09.2026), ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Όταν ρωτήθηκε τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι’ αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμιά απόφαση. Βεβαίως εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της και θα εξετασθεί και θα υπάρξει συντονισμός, μετά τα οποία θα ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση».

Ο Τραμπ προσπαθεί, αφότου επέστρεψε πέρυσι τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι θεωρεί παράνομη και μορφή κλοπής την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταβιβάσει στην Ουκρανία έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα δώσει στο Κίεβο 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ που θα πάρει από τόκους καταθέσεων, μέρος των οποίων είναι περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

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