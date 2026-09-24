Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο της κλινικής αποτοξίνωσης  

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε ηλικία μόλις 27 ετών, έρχονται στο φως σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ εντοπίστηκε νεκρός σε υπνοδωμάτιο της πολυτελούς κλινικής αποτοξίνωσης.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε κέντρο αποτοξίνωσης στο οποίο είχε εισαχθεί μόλις το προηγούμενο βράδυ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, η σορός του δεν βρέθηκε πάνω στο κρεβάτι, αλλά σε άλλο σημείο του δωματίου, χωρίς να διευκρινίσουν ακριβώς πού.

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Το ίδιο μέσο, είχε εξασφαλίσει το ηχητικό από την κλήση στο 911 που έγινε από τη δομή στη Σάντα Μόνικα. Σε αυτήν, μια αυτοματοποιημένη φωνή ακούγεται να αναφέρει αρχικά «καρδιακή ανακοπή» και στη συνέχεια «υπερβολική δόση». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ταχύτητα με την οποία φέρεται να επιδεινώθηκε η κατάστασή του μέσα σε λίγα λεπτά.

Η πρώτη κλήση έγινε στις 9:35 το πρωί της Κυριακής για περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, το περιστατικό αναβαθμίστηκε σε «υπερβολική δόση».

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού της κλήσης, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν την Τρίτη στο TMZ ότι γιατρός φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι γνώριζε το παρελθόν του με τη συγκεκριμένη ουσία και τα προβλήματα εθισμού.

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Ο γιος της Κρόφορντ και του επιχειρηματία Γκέρμπερ πέθανε, έπειτα από πολυετή μάχη με τον εθισμό, τις κρίσεις πανικού και προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την επίσημη αιτία θανάτου, αν και η νεκροψία είχε ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026).

Απαρηγόρητη είναι η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της μετά την απώλεια του γιου τους. Έχουν ακόμα μια κόρη της Κάια, που εργάζεται ως μοντέλο. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν που είναι στενοί φίλοι τους.

Η κλινική αποτοξίνωσης των 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων

Η κλινική στην οποία έμενε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με τον θάνατό του. Πρόκειται για την τριώροφη κλινική Resolutions Living, αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Το κέντρο επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της κλινικής, στόχος της είναι να προσφέρει στους φιλοξενούμενούς της «ηρεμία και γαλήνη».

Στην ομάδα των εργαζομένων περιλαμβάνονται πιστοποιημένοι σύμβουλοι, γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, εκπαιδευτές γιόγκα, βελονιστής και υπνοθεραπευτής.

Οι εγκαταστάσεις της κλινικής περιλαμβάνουν ακόμα κινηματογραφική αίθουσα, γυμναστήριο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.