Απειλές Κρεμλίνου για την «επίθεση στην κατοικία του Πούτιν»: Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει – «Βρομερός μπάσταρδος ο Ζελένσκι»

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας» σημείωσε ο Πεσκόφ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντμιτρι Μεντμέντεφ
Με βαρείς χαρακτηρισμούς επιτέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Την ίδια ώρα απειλές εξαπέλυσε και το Κρεμλίνο λίγες ώρες μετά την συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αποκάλεσε «βρομερό μπάσταρδο» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζοντας πως θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του, μετά τη φερόμενη απόπειρα επίθεσης σε ένα από τα σπίτια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Την ίδια ώρα η Μόσχα εξαπολύει απειλές κατά του Κιέβου ύστερα από την είδηση περί επίθεσης σε σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν με δεκάδες ουκρανικά drones. «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει» διεμήνυσε την Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική επίθεση θα σκληρύνει τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις» υποστήριξε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Οταν ρωτήθηκε για το που βρισκόταν ο πρόεδρος της Ρωσίας τη στιγμή της επίθεσης, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι «αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προς δημοσιοποίηση».

Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε αν θα παρουσιαστούν αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση, δηλώνοντας πως «αυτή είναι μια απόφαση για τον στρατό μας».

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας» σημείωσε.

Να σημειωθεί ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

