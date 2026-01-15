Κόσμος

Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines, προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη συνοδεία μαχητικών

Το αεροπλάνο της Turkish Airlines απογειώθηκε από την Κωνσταντινούπολη με 148 επιβάτες
Συναγερμός το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης, όταν αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα.

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321, εκτελούσε την πτήση TK1853 με προγραμματισμένη άφιξη στη Βαρκελώνη στις 11:00 το πρωί, έχοντας απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη στις 9:00. Λίγο πριν την προσγείωση, οι Αρχές ενημερώθηκαν για απειλή βόμβας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Aena, «λόγω απειλής ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας», ενώ επισημάνθηκε ότι «οι Δυνάμεις Ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση». Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η φερόμενη απειλή δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και συνόδευσαν την πτήση της Turkish Airlines μέχρι την προσγείωσή της, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται για τέτοια περιστικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

