Δημοσκόπηση κόλαφος για Τραμπ: Καταρρέει η δημοτικότητά του πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθηλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει το έργο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ειδικά για την κατάσταση της οικονομίας και στον πόλεμο στο Ιράν, για τρίτη διαδοχική δημοσκόπηση των Ipsos/Reuters.

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Η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ φαντάζει ολοένα και περισσότερο ως πιθανό βαρίδι για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ρεπουμπλικάνοι φιλοδοξούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αλλά οι προβλέψεις για την παράταξη του προέδρου Τραμπ δεν είναι ευοίωνες.

Οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών εμφανίζονται πιο συσπειρωμένοι, με το 46% να εκφράζει «ενθουσιασμό» ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Από την άλλη πλευρά, ανάλογα αισθήματα εκφράζει το 31% των Ρεπουμπλικάνων.

Σε ερώτημα για το ποιο κόμμα θα ψήφιζαν εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το 36% όσων δήλωσαν ανεξάρτητοι επέλεξε τους Δημοκρατικούς και το 22% τους Ρεπουμπλικάνους.

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Από τα μέσα Αυγούστου, η δημοτικότητα του Τραμπ καθηλωθεί σε πρωτοφανή χαμηλά, πολύ κάτω από το 47% στις αρχές της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Είναι χαμηλότερη ακόμη και από το ναδίρ της δημοτικότητας του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, του Τζο Μπάιντεν, που έφθασε στο 35% τον Οκτώβριο του 2024.

Όπως κι ο Μπάιντεν, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ευρεία δυσαρέσκεια για τον υψηλό πληθωρισμό. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί αφότου διέταξε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, έναν πόλεμο που εγκρίνει μόλις το 36% των Αμερικανών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Επτά τους δέκα Αμερικανούς – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στους δέκα Ρεπουμπλικάνους – αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς Τραμπ για την αντιμετώπιση του υψηλούς κόστους διαβίωσης.

Τον τελευταίο μήνα, οι περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους που συμμετείχαν σε δημοσκοπήσεις εξέφρασαν την άποψη ότι οι Δημοκρατικοί έχουν καλύτερες προτάσεις για την οικονομία σε σύγκριση με τους Ρεπουμπλικάνους. Το Reuters επισημαίνει πως είναι η πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία που το Δημοκρατικό Κόμμα εμφανίστηκε να έχει το προβάδισμα σε ερώτηση για την οικονομία.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 1.167 ενηλίκων από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.