Απίστευτη γκάφα από τον Τζέι Ντι Βανς: Έσπασε το τρόπαιο του Οχάιο Στέιτ στον Λευκό Οίκο

Θάλασσα τα έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά τον εορτασμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Οχάιο Στέιτ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζέι Ντι Βανς δεν έδειξε την απαιτούμενη προσοχή όταν πήγε να σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλητή των Οχάιο Στέιτ, καθώς του έφυγε από τα χέρια και έσπασε με το περιστατικό να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Αφού ολοκλήρωσαν τις ομιλίες τους Ντόναλντ Τραμπ, ο προπονητής των Buckeyes Ράιαν Ντέι και Τζέι Ντι Βανς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι και απόφοιτος του Οχάιο Στέιτ επιχείρησε να σηκώσει το τρόπαιο.

Δεν είχε υπολογίσει όμως ότι η κορυφή του τροπαίου είναι αποσπώμενη από τη βάση του, με συνέπεια να μην το κρατήσει σωστά και να φύγει από τα χέρια του.

JD Vance breaks the Ohio State CFP National Trophy in front of the entire team at the White House event pic.twitter.com/Wdddt5iijr

Ο παίκτης Τρέβεϊον Χέντερσον, που βρισκόταν πίσω από τον Βανς, πρόλαβε και κράτησε την κορυφή του τροπαίου, όμως η βάση έπεσε στο έδαφος. Οι πάντες πάγωσαν με το θέαμα την ώρα που η μπάντα του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών έπαιζε το «We Are the Champions».

Δυο αθλητές βοήθησαν τον Βανς να συναρμολογήσει το τρόπαιο ο οποίος τελικά σήκωσε μόνο το πάνω μέρος, με τους παίκτες γύρω του να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6