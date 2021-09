Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Economist προκαλεί αίσθηση με ένα πρωτοσέλιδό του. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στις εκλογές στη Γερμανία και φυσικά στην Άνγκελα Μέρκελ.

Ύστερα από 16 χρόνια στην καγκελαρία, οι εκλογές της Κυριακής (26.09.2021) στη Γερμανία θα βρουν την Άνγκελα Μέρκελ σε μια πρωτόγνωρη θέση: αυτή της απλής ψηφοφόρου. Ο Economist δεν κρύβει την προτίμησή του για το ποιος θέλει να κερδίσει.

Από το βράδυ της Κυριακής, η «σιδηρά κυρία» των τελευταίων 16 ετών σε Γερμανία και Ευρώπη θα είναι μια καγκελάριος… υπ’ ατμόν. Γιατί όσο θα κάνουν τα κόμματα να βρουν τρόπο να συνεργαστούν και να σχηματίσουν κυβέρνηση, η Μέρκελ δεν θα το κουνήσει από την καγκελαρία. Θα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. Και θα περιμένει πότε θα σχηματιστεί κυβέρνηση και ποιος θα είναι εκείνος που θα την αντικαταστήσει.

Εδώ και μέρες, όλη η Ευρώπη συζητά την επόμενη μέρα της Γερμανίας χωρίς την Άνγκελα Μέρκελ. Άρθρα, αναλύσεις, αφιερώματα. Αποφάσισε και ο Economist να κάνει το ίδιο. Και πέρασε την καγκελάριο γεννεές 14. Της αφιέρωσε και το πρωτοσέλιδό του (το ένα από τα δυο). Κι ήταν κόλαφος.

Το πρωτοσέλιδο του Economist είναι στα χρώματα του εθνόσημου της Γερμανίας (κίτρινο, μαύρο, κόκκινο). Μόνο που ο αετός σύμβολο της Γερμανίας, έχει «σκάσει» και έχει πέσει ξεθεωμένος κάτω, αποκαμωμένος και με βλέμμα απόγνωσης.

Έτσι βλέπει ο Economist τη Γερμανία που αφήνει πίσω της η Μέρκελ. Είναι άλλωστε και ο τίτλος ενδεικτικός: «Το χάος που αφήνει πίσω» της.

«Το CDU/CSU (σ.σ. ο συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης επικεφαλής του οποίου ήταν η Μέρκελ) «έσκασε». Προτιμάμε το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης συνασπισμού της Γερμανίας» έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Economits που φαίνεται ότι συντάσσεται με εκείνους που λένε ότι με το τέλος της Μέρκελ η Ευρώπη δεν χάνει μια οραματίστρια, αλλά μια διαχειρίστρια…

The CDU/CSU has blown it. We would prefer the Social Democratic Party to lead Germany’s next coalition. One of our two covers this week #BTW21 https://t.co/vIwMX2winc pic.twitter.com/YlMI0DbdOF