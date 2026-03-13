Απίστευτο βίντεο από ληστεία στις ΗΠΑ: Πάνω από 20 κουκουλοφόροι «μπούκαραν» σε κοσμηματοπωλείο και το έκαναν «γυαλιά καρφιά»

Μια συμμορία ληστών στη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ μετέτρεψε ένα πολυτελές κοσμηματοπωλείο σε βανδαλισμένο κτίριο, μετά από μια ληστεία στην οποία οι δράστες έσπαγαν και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, συγκεντρώνοντας αντικείμενα συνολικής αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό.

Συγκλονιστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει την ακρίβεια της ληστείας, η οποία σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar Jewelers στο Φρέμοντ στη Βόρεια Καλιφόρνια. Οι αρχές περιέγραψαν το περιστατικό ως «κατάληψη μαφιόζικου τύπου», αφού το βίντεο δείχνει μια σειρά από οχήματα να σταματούν μπροστά από την βιτρίνα του καταστήματος, και μια ομάδα σχεδόν 25 μασκοφόρων υπόπτων με σκούρα φούτερ με κουκούλα να «ξεχύνονται» μέσα και μανιωδώς να κλέβουν ό,τι υπήρχε μπροστά τους.

Κρατώντας λοστούς, σφυριά και σακίδια, προκάλεσαν χάος το οποίο επακολούθησε στο εσωτερικό του καταστήματος και μάλιστα εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια. Οι επαγγελματίες κλέφτες έσπασαν τις γυάλινες βιτρίνες με τρομακτική ταχύτητα και έβαλαν χρυσό και διαμάντια στις τσάντες τους – αφαιρώντας περίπου το 75-80% των εμπορευμάτων του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ληστεία διήρκεσε περίπου 70 δευτερόλεπτα. Η ομάδα των μασκοφόρων έφυγε επιβιβάστηκε σε πολλά κλεμμένα αυτοκίνητα, τα οποία απομακρύνθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Επειδή τα οχήματα ήταν κλεμμένα, οι αυτόματοι αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας στους δρόμους δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να συνδέσουν τους υπόπτους με τη ληστεία.

«Αναγκασμένοι να αποφασίσουν ποιο αυτοκίνητο να καταδιώξουν, οι αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη ενός μαύρου Acura, το οποίο τους οδήγησε σε καταδίωξη μέσα από διάφορες κατοικημένες περιοχές στο Φρέμοντ», έγραψαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στα δικαστικά έγγραφα.

«Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το μαύρο Acura προσπέρασε άλλα οχήματα από την αντίθετη πλευρά του δρόμου, αγνόησε πινακίδες στοπ σε πολλές διασταυρώσεις και έφτασε σε ταχύτητες περίπου 80 μιλίων την ώρα, ενώ έστριβε από τη μία λωρίδα στην άλλη», συμπλήρωσαν.

Οι αρχές συνέλαβαν αργότερα τέσσερις υπόπτους που φέρονται να έχουν σχέση με το έγκλημα: τους Afatupetaiki Faasisila, Jose Herrada-Aragon, Andres Palestino και Tom Parker Donegan, όλοι περίπου 19 ή 20 ετών εκείνη την εποχή.