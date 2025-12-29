Κόσμος

Αποφυλακίζεται ο δημοσιογράφος Φατίχ Αλταϊλί που κατηγορήθηκε για «απειλή» σε βάρος του Ερντογάν

Ένας εισαγγελέας είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 63χρονου δημοσιογράφου με το σκεπτικό ότι με το σχόλιό του απείλησε τον πρόεδρο της Τουρκίας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / REUTERS / Murad Sezer / File Photo

Δικαστήριο στην Τουρκία διέταξε την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου Φατίχ Αλταϊλί, ενός από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς σχολιαστές της χώρας, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση με την κατηγορία της «απειλής» σε βάρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Αλταϊλί είχε δηλώσει, αναφερόμενος σε μια δημοσκόπηση στην Τουρκία που έδειχνε ότι η πλειονότητα των Τούρκων αντιτίθεται σε μια ισόβια προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι κατέληξαν «δολοφονημένοι» ή «στραγγαλισμένοι».

Στα τέλη Νοεμβρίου καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και δύο μηνών.

«Δυστυχώς, ένας φημισμένος δημοσιογράφος, η σύλληψη και η δίκη του οποίου συνιστούν κατάφωρη αδικία, κρατήθηκε φυλακισμένος επί έξι μήνες.

Γίνεται σήμερα ένα από τα σύμβολα της κομματικοποίησης της δικαιοσύνης και του εκφοβισμού που στοχεύουν στο δικαίωμα στην ενημέρωσης. Ζητάμε την απαλλαγή του από το Εφετείο» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ερόλ Οντέρογλου, ο εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.

Ο Αλταϊλί κρατήθηκε επί έξι μήνες στη φυλακή του Σιλιβρί. Έχει 2,8 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Χ και 1,7 εκατ. συνδρομητές στο YouTube, όπου μέχρι τον Ιούνιο παρουσίαζε μια καθημερινή, δημοφιλή εκπομπή.

«Αυτή η χώρα έπνιγε τους σουλτάνους στο παρελθόν. Όταν δεν τους εκτιμούσε, όταν δεν τους ήθελε… Πολλοί Οθωμανοί σουλτάνοι στραγγαλίστηκαν, δολοφονήθηκαν ή αυτοκτόνησαν» είπε στο κανάλι του στο YouTube στις 20 Ιουνίου, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα μιας δημοσκόπησης.

Ένας εισαγγελέας είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 63χρονου δημοσιογράφου με το σκεπτικό ότι με το σχόλιό του απείλησε τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την άφιξή τους για συναντήσεις στο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς
