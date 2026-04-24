Μεξικό: Βίντεο με τον δράστη της αιματηρής επίθεσης στις πυραμίδες Τεοτιουακάν να περιφέρεται ανάμεσα στους τουρίστες πριν ανοίξει πυρ

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη - Τουλάχιστον 13 τουρίστες τραυματίστηκαν
Βίντεο με τον δράστη της αιματηρής επίθεσης στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν, στο Μεξικό,
Βίντεο με τον δράστη της αιματηρής επίθεσης στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν, στο Μεξικό,

Νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τις στιγμές πριν από την αιματηρή επίθεση στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν, στο Μεξικό, όπου μία Καναδή γυναίκα έχασε τη ζωή της και 13 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τον δράστη να κινείται στον χώρο φορώντας μάσκα και έχοντας μαζί του ένα σακίδιο πλάτης, λίγα λεπτά πριν εξαπολύσει την επίθεση και βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Οι εικόνες δείχνουν τον άνδρα να περιφέρεται ανάμεσα σε επισκέπτες, χωρίς να προκαλεί υποψίες, πριν ανοίξει πυρ σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα (20.04.2026), ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν, αλλά και με τα γενέθλια του Χίτλερ, του οποίους ήταν λάτρης ο δράστης.

Ήταν «προσχεδιασμένη» από τον δράστη, όπως είχε δηλώσει στα μέσα της εβδομάδας ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας όπου σημειώθηκε το έγκλημα. «Δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά ο Χοσέ Λουίς Σερβάντες Μαρτίνες, γενικός εισαγγελέας της πολιτείας του Μεξικού.

Ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο Ραμίρες «είχε επισκεφθεί αρκετές φορές τον αρχαιολογικό χώρο για να τον εξερευνήσει, είχε μείνει σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και είχε σχεδιάσει τις ενέργειές του».

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη. Τουλάχιστον 13 τουρίστες τραυματίστηκαν – έξι εκ των οποίων από σφαίρες – συμπεριλαμβανομένου ενός 6χρονου παιδιού. Διευκρινίστηκε πως οι τραυματισμένοι τουρίστες είναι τρεις Κολομβιανοί, μια Καναδή, δύο Βραζιλιάνοι, έξι Αμερικανοί και ένας Ρώσος.

