Αποκαλύψεις φωτιά! Ηθοποιοί, παιδιά προέδρων και μέλη της ελίτ στην αίρεση του σεξ

Η αίρεση του σεξ NXIVM, της οποίας ηγούνταν ο Keith Raniere και η ηθοποιός Allison Mack, στρατολογούσε νέες γυναίκες και τις έκανε σκλάβες του σεξ. Η ηθοποιός Catherine Oxenberg υποστηρίζει πως μέλη της αίρεσης του σεξ ήταν και τα παιδιά τεσσαρων πρώην προέδρων του Μεξικό.

Η Catherine Oxenberg προσπαθούσε από τον περασμένο χρόνο να διαλύσει την αίρεση του σεξ με την ελπίδα να σώσει την 27χρονη κόρη της India που ήταν εδώ και χρόνια μέλος της μυστικής οργάνωσης. Στην αίρεση του σεξ NXIVM, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ηγούνταν ο Keith Raniere και η ηθοποιός Allison Mack κατηγορούνται για τη στρατολόγηση γυναικών σε μια μυστική «κοινωνία» μέσα στην NXIVM.

Στο βιβλίο της Captive: A Mother’s Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult, η Catherine Oxenberg περιγράφει πώς η NXIVM κέρδισε μεγάλη βάση στο Μεξικό με τα δημοφιλή του σεμινάρια αυτοπεποίθησης Executive Success Programs (ESP). Υποστηρίζει πως ο Raniere ήθελε να διεισδύσει στο Μεξικό για τη μυστική αίρεση του σεξ.

Η ελίτ του Μεξικό στην αίρεση του σεξ

«Η αίρεση του σεξ απαρτίζεται από την ελίτ του Μεξικό, τους πλουσιότερους, τα μέλη της υψηλής κοινωνίας» γράφει η Oxenberg. «Τα παιδιά τεσσάρων πρώην προέδρων έχουν εμπλακή με τα σεμινάρια ESP». Στη μεξικανική θυγατρική της NXIVM ήταν επικεφαλής ο Emiliano Salinas, γιος του πρώην προέδρου του Μεξικό Carlos Salinas.

O Raniere, σύμφωνα με τα όσα γράφει η Oxenberg, χρησιμοποιούσε τον Emiliano ως πιόνι για χρόνια στην προσπάθειά του να φέρει το NXIVM στην παγκόσμια κυριαρχία. Τύχαινε η οικογένεια του Emiliano να τον προωθούσε για πολιτική καριέρα. «Από ό,τι άκουσα από τους υψηλόβαθμους, το σχέδιο ήταν να πάρει ο Emi την εξουσία στις επόμενες προεδρικές εκλογές του Μεξικό το καλοκαίρι του 2018. Έτσι ένας κορυφαίος αξιωματούχος πολιτικός και αφοσιωμένος της αίρεσης του σεξ θα κυριαρχούσε στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Ο πατέρας του Carlos θα χρησιμοποιούσε τις μακιαβελικές μεθόδους του για να εξασφαλίσει τη νίκη στον γιο του και τότε ο Keith θα χρησιμοποιούσε τον Emi ως μαριονέτα και θα έλεγχε το Μεξικό». Ο Emiliano αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι έκοψε όλες τις επαφές με την NXIVM.

«Ενώ οι άντρες πίστευαν ότι εκπαιδεύονταν για να γίνουν αξιοσέβαστοι, ευγενείς προστάτες της ανθρωπότητας, εκπαιδεύονταν στην πραγματικότητα για να υπηρετήσουν ως ανόητοι στρατιώτες τον διεστραμμένο στρατό του Keith. Μοναδικός του στόχος ήταν να προστατεύσει τον Raniere και το χαρέμι του».

Αφού άρχισε να ερευνά την αίρεση του σεξ για να απελευθερώσει την κόρη της, η Oxenberg αναφέρει ότι δέχτηκε απειλητικές επιστολές από δικηγόρο της NXIVM και τον γενικό εισαγγελέα στο Μεξικό. Την κατηγορούσαν για απάτη και εκβιασμό. Η αίρεση του σεξ είχε τέτοια δύναμη που ένας παρουσιαστής την παρακαλούσε να μην αποκαλύψει το όνομά του επειδή φοβόταν ότι θα τον σκοτώσουν.

«Δεν αστειευόταν. Όχι μόνο αναφερόταν στην πιθανή εξουσία της αίρεσης του σεξ στο Μεξικό επειδή ήταν γεμάτη πλούσιους, διάσημους και μέλη της ελίτ της χώρας, αλλά ανγνώριζε τον κίνδυνο ότι ένας από αυτούς ήταν και ο Emiliano Salinas. Ο πατέρας του Carlos, ο άνθρωπος που φοβούνται περισσότερο στη χώρα, θα έκανε τα πάντα για τον γιο του».

Ο Raniere έφυγε στο Μεξικό, αλλά συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ για να καταδικαστεί μαζί με την ηθοποιό του Smallville, Allison Mack. «Ο Keith απελάθηκε αντί να εκδοθεί, κάτι που θα ήταν το σωστό με βάση το πρωτόκολλο. Υπήρχε μια ανησυχία ότι η οικογένεια Salinas θα χρησιμοποιούσε τους δεσμούς της κυβέρνησης για να αποκλείσουν την έκδοσή τους».

Ο Raniere και η Mack ισχυρίστηκαν πως δεν είναι ένοχοι για κατηγορίες sex-trafficking. Την περασμένη εβδομάδα η Oxenberg αποκάλυψε ότι η κόρη της India είχε μαρκαριστεί κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην αίρεση του σεξ. Επέστρεψε στην πατρίδα της στην οικογένειά της μετά από 7 χρόνια.

Πηγή: Dailymail