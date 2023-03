Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του CNN σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του πως στην περιοχή του Ντονέτσκ καταρρίφθηκε drone κινεζικής κατασκευής από τον Ουκρανικό στρατό.

Το τελευταίο διάστημα αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ως δεδομένο πως η Κίνα ενισχύει την Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε βοηθώντας την οικονομικά, είτε και στρατιωτικά.

Αν και από μόνη της η αποκάλυψη του CNN δεν αρκεί για να στηρίξει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς – καθώς το εν λόγω drone μπορεί να βρεθεί στο ελεύθερο εμπόριο – εν τούτοις ενισχύει τους φόβους για σύμπλευση των δύο «εχθρών» των ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το CNN, το κινεζικής κατασκευής drone είναι τύπου Mugin-5 και καταρρίφθηκε στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, στρατιώτες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων οδήγησαν δημοσιογράφους στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο όπως δήλωσαν κατέρριψαν με το Σαββατοκύριακο με αυτόματο Kαλάσνικοφ AK-47.

Το drone, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος – αρκετά κοντά ώστε να μπορεί να καταρριφθεί με όπλο χειρός.

Οι δημοσιογράφοι είπαν επίσης ότι στο σημείο που έπεσε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δημιουργήθηκε κρατήρας στο έδαφος.

Some tech bloggers say the machines are known as "Alibaba drones" as they have been available for sale for up to $15,000 on Chinese marketplace websites. https://t.co/qHqkt6Cjq6