Αποκάλυψη για τον πρίγκιπα Φίλιππο: Πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας – 8 χρόνια έδινε μάχη

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας με τον οποίο ζούσε για οκτώ χρόνια, σύμφωνα με νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε.

Ο Χιούγκο Βίκερς – Βρετανός συγγραφέας και βιογράφος, γνωστός κυρίως για τα βιβλία του που αφορούν τη βρετανική βασιλική οικογένεια και ιστορικά πρόσωπα- φέρεται να αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο «Queen Elizabeth II» ότι ο Φίλιππος διαγνώστηκε με «μη χειρουργήσιμο καρκίνο στο πάγκρεας» τον Ιούνιο του 2013, κατά τη διάρκεια μιας 11ήμερης νοσηλείας σε νοσοκομείο, όταν ήταν 91 ετών.

Ο Φίλιππος πέθανε τον Απρίλιο του 2021, σε ηλικία 99 ετών. Η αιτία θανάτου του αποδόθηκε επίσημα στα γηρατειά. Σύμφωνα με πληροφορίες η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν στο πλάι του.

Η τελευταία νύχτα του

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, ο Βίκερς έγραψε: «Την τελευταία νύχτα της ζωής του, ξέφυγε από τις νοσοκόμες, προχώρησε με δυσκολία στο διάδρομο, πήρε μια μπύρα και την ήπιε. Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε, έκανε μπάνιο, είπε ότι δεν ένιωθε καλά και έφυγε ήσυχα από τη ζωή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ζούσε με καρκίνο στο πάγκρεας για σχεδόν οκτώ χρόνια – πολύ περισσότερο από τον συνήθη χρόνο επιβίωσης από τη διάγνωση».

Σύμφωνα με τον βιογράφο, ο πρίγκιπας Φίλιππος νοσηλεύτηκε το 2011 λόγω απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας και υποβλήθηκε σε θεραπεία σε ιδιωτική κλινική το 2013. Οι γιατροί εντόπισαν μια «σκιά» στο πάγκρεάς του και διαπίστωσαν ότι έπασχε από «μη χειρουργήσιμο καρκίνο του παγκρέατος».

Λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί εκείνη τη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, μόνο 30 άτομα κατάφεραν να παραστούν στην κηδεία του και η βασίλισσα αναγκάστηκε να καθίσει μόνη της στο παρεκκλήσι, την ώρα που πραγματοποιούνταν η ταφή του συζύγου της.