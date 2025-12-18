Απόκοσμες εικόνες από το Ιράν: Η «βροχή αίματος» φούντωσε τα σενάρια Αποκάλυψης

Σε μια κατακόκκινη θάλασσα μετέτρεψαν τα παράκτια νερά γύρω από το νησί Ορμούζ οι καταρρακτώδεις βροχές. Το εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο σημειώθηκε στο νότιο Ιράν.

Εντυπωσιακά βίντεο από το νησί Χορμούζ στο Ιράν δείχνουν τα νερά του Περσικού Κόλπου να βάφονται κόκκινα, προκαλώντας αποκαλυπτικά σενάρια στα social media. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο πλούσιο σε οξείδιο του σιδήρου έδαφος της περιοχής και όχι σε υπερφυσικά αίτια.

Το φαινόμενο καταγράφηκε έπειτα από νυχτερινή καταιγίδα, που έφερε περίπου 100 χιλιοστά βροχής – ποσότητα πενταπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο της περιοχής.

Η έντονη βροχόπτωση ακολούθησε τη χειρότερη ξηρασία, που έχει βιώσει το Ιράν εδώ και μισό αιώνα, με τη χώρα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Στο νησί Ορμούζ, το νερό της βροχής παρέσυρε μεγάλες ποσότητες κόκκινου, πλούσιου σε σίδηρο εδάφους από τους χαρακτηριστικούς βράχους και τους λόφους, καταλήγοντας στη θάλασσα και βάφοντας σε έντοκο κόκκινο χρώμα τις ακτές.

Βίντεο δείχνουν χειμάρρους κόκκινου νερού να κατεβαίνουν από τους λόφους και να χύνονται στον Περσικό Κόλπο.

Οι εικόνες από το νησί του Ιράν και τα κατακόκκινα νερά γύρω του προκάλεσαν πλήθος σχολίων, με ορισμένους χρήστες να κάνουν αναφορές σε βιβλικές προφητείες και «σημάδια των έσχατων καιρών». Άλλοι, ωστόσο, έσπευσαν να υπενθυμίσουν ότι πρόκειται για απολύτως φυσικό φαινόμενο.

Η επιστημονική εξήγηση του φαινομένου

Επιστήμονες εξηγούν ότι το εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα στα νερά του Περσικού οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους του ιρανικού νησιού σε οξείδια του σιδήρου, κυρίως αιματίτη και υδροξείδια σιδήρου. Το Ορμούζ είναι γνωστό ως «Νησί του Ουράνιου Τόξου» λόγω των πολύχρωμων γεωλογικών σχηματισμών του.

Σύμφωνα με μελέτες και το Παρατηρητήριο Γης της NASA, το ιρανικό νησί αποτελεί έναν αλατούχο θόλο, όπου το αλάτι και άλλα πετρώματα έχουν ωθηθεί προς την επιφάνεια. Όταν ισχυρές βροχοπτώσεις χτυπούν το νησί, το νερό αναμιγνύεται με το ορυκτό πλούσιο έδαφος – γνωστό τοπικά ως «golak» – μεταφέροντας τα λεπτά κόκκινα σωματίδια σε ρυάκια και τελικά στη θάλασσα.

Εκεί, τα σωματίδια απορροφούν τα μικρότερα μήκη κύματος του φωτός και αντανακλούν το κόκκινο, δίνοντας στα νερά το χαρακτηριστικό χρώμα αίματος.

Παρά τις ζημιές, σε πολλές ιρανικές πόλεις οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη βροχή, μετά από μήνες έντονης λειψυδρίας.