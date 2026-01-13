Απόπειρα γυναικοκτονίας στην Τουρκία: Γυναίκα δικαστής δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύζυγό της μέσα στο δικαστήριο

Μια γυναίκα δικαστής στην Τουρκία πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σήμερα (13/1/2026) μέσα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό. Στο τσακ δεν είχαμε ακόμα μια γυναικοκτονία αφού κρατούμενος που βρισκόταν στην αίθουσα σταμάτησε τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιδιωτικού πρακτορείου ειδήσεων DHA για την απόπειρα γυναικοκτονίας, ο ύποπτος δράστης, δικαστικός λειτουργός στο ίδιο δικαστήριο στην Τουρκία, πυροβόλησε την γυναίκα στη βουβωνική χώρα προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο που σέρβιρε τσάι σε υπαλλήλους του δικαστηρίου.

Ο κρατούμενος εργαζόταν εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του.

Το θύμα, το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών “Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες”.

Unbelievable!

Judge Aslı Kahraman, who serves at the Regional Court of Appeal, was shot with a firearm by prosecutor Muhammet Çağatay Kılıçaslan, who is reported to be her former boyfriend. Judge Kahraman is in good condition ++https://t.co/pNsdSKcmE2#HumanRights pic.twitter.com/QgOABPr3yv — Voice Of Women Platform (@VoiceOfWomenW) January 13, 2026

Σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.