Αποπροσανατολισμένος ο Μπιλ Κλίντον σκοντάφτει και πέφτει πάνω στη Χίλαρι στη μέση του δρόμου στη Νέα Υόρκη

Προβληματισμό προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον Μπιλ Κλίντον κάπως αποπροσανατολισμένο καθώς διασχίζει δρόμο στη Νέα Υόρκη. Στα πλάνα, ο 78χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να σκοντάφτει και να πέφτει πάνω στη σύζυγό του, Χίλαρι Κλίντον ενώ περπατούν μαζί.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την αμήχανη στιγμή του Μπιλ Κλίντον στο πλευρό της συζύγου του Χίλαρι Κλίντον.

Bill Clinton appears bewildered and confused as he stumbles into Hillary while crossing a street in New York.



pic.twitter.com/zuRFRYBU5Z — Oli London (@OliLondonTV) March 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι Κλίντον κατέθεσαν πρόσφατα για το σκάνδαλο Επστάιν. Το όνομα του 79χρονου Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται επανειλημμένα σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες αναφορικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Επστάιν, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι.

Ο Μπιλ Κλίντον κατέθεσε την Παρασκευή (27.02.2026) κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν. Επέμεινε στην αρχική του θέση πως «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Τζέφρι Επστάιν.

Τόνισε πως δεν θα πετούσε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή εάν είχε οποιαδήποτε υπόνοια για τις παρανομίες του. «Ξέρω τι έκανα και, το σημαντικότερο, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα μεμπτό» είπε ο Μπιλ Κλίντον στην εναρκτήρια δήλωσή του για τον Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά της η Χίλαρι Κλίντον είπε στους βουλευτές ότι δεν θυμάται να έχει συναντηθεί ποτέ με τον Επστάιν και δεν έχει τίποτα να πει για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.