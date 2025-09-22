Αποθεωτική υποδοχή στον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Σημαίες έξω από το «Σπίτι της Τουρκίας», μαζί του η Εμινέ

Στη Νέα Υόρκη έφτασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Εμινέ Ερντογάν, έγιναν δεκτοί από πλήθος που κρατούσε τουρκικές σημαίες, στην είσοδο του «Σπιτιού της Τουρκίας» (Turkevi Center). Το «Σπίτι της Τουρκίας» χρησιμεύει ως έδρα πολλών τουρκικών διπλωματικών αποστολών στη Νέα Υόρκη, καθώς και ως κέντρο τουρκικής πολιτιστικής δραστηριότητας. Εκεί, βρίσκεται η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη και το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη.

«Κάθε βήμα είναι κρίσιμης σημασίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη για την 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Για εμάς, κάθε βήμα που γίνεται στη Μέση Ανατολή είναι ζωτικής σημασίας και, φυσικά, πρέπει να τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ», δήλωσε.

Πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν είπε ότι θα απευθύνει ομιλία στη συνέλευση την Τρίτη (23.09.2025), την πρώτη ημέρα των συνομιλιών υψηλού επιπέδου.

«Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης, θα τονίσω για άλλη μια φορά τη στάση μας που αντανακλά τη συνείδηση της ανθρωπότητας, επιλύει προβλήματα και συμβάλλει στη λύση των προβλημάτων… Στην ομιλία μου, θα αναφερθώ στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Ερντογάν είπε ότι αυτό που διακρίνει τη φετινή Γενική Συνέλευση από τις προηγούμενες είναι ότι πολλές χώρες θα ανακοινώσουν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι αποφάσεις για την αναγνώριση της Παλαιστίνης θα δώσουν ώθηση στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσης συνομιλίες με τους ομολόγους του από πολλές χώρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα, στον οποίο χορηγήθηκε βίζα από την Ουάσινγκτον και ο οποίος θα απευθυνθεί στη συνέλευση για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Ερντογάν ανέφερε ότι θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την Πέμπτη (25.09.2025) για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, θα συζητήσουμε θέματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μας, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία. Τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας», δήλωσε.

Για αύριο Τρίτη, 23.09.2025, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.