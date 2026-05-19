Mango: Τα κινητά τηλέφωνα «πρόδωσαν» τον Τζόναθαν Άντικ – «Είναι αθώος» λέει η οικογένεια

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η σύλληψη του γιου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισαάκ Άντικ, καθώς θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Ισαάκ Άντικ, ιδρυτής της εταιρείας Mango, μια από τις μεγαλύτερες στην Ισπανία, είχε σκοτωθεί το 2024 έπειτα από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο 45χρονος αντιπρόεδρος της Mango οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και φορώντας χειροπέδες.

Ο δικαστής του επέβαλε εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ διέταξε την παράδοση του διαβατηρίου του και την απαγόρευση εξόδου από την περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, ο γιος του επιχειρηματία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ η υπόθεση, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως ατύχημα, εξετάζεται πλέον ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Τζόναθαν Άντικ είχε βρεθεί μαζί με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου, όταν ο τελευταίος έπεσε από γκρεμό στα όρη Μονσεράτ, κατά τη διάρκεια εκδρομής.

Οι ασάφειες και τα «μαύρα κουτιά» των κινητών τηλεφώνων

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές εντόπισαν ασάφειες στις συνθήκες του θανάτου και άνοιξαν εκ νέου την έρευνα.

Κομβικό ρόλο φαίνεται να έχουν τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα πατέρα και γιου, τα οποία εξετάζονται ως «ψηφιακά μαύρα κουτιά», καθώς αποκαλύπτουν κινήσεις, τοποθεσίες και επικοινωνίες πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάλυσή τους έδειξε ότι ο κατηγορούμενος είχε επισκεφθεί την ίδια περιοχή λίγες ημέρες πριν τον θάνατο, κάτι που ο ίδιος αποδίδει σε προετοιμασία της εκδρομής.

Οι αρχές ερευνούν επίσης το οικογενειακό υπόβαθρο και τις σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου, οι οποίες φέρονται να είχαν επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Ισαάκ Άντικ να μεταβιβάσει προσωρινά τη διοίκηση της εταιρείας στον γιο του το 2014.

Η κίνηση αυτή δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, με αποτέλεσμα ο ιδρυτής να επιστρέψει στη διοίκηση της επιχείρησης.

Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία, οι οικογενειακές εντάσεις φαίνεται να οξύνθηκαν, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τραγικό ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια.

«Καμία απόδειξη εις βάρος του» λέει η οικογένεια

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη σε βάρος του, ούτε θα βρεθεί καμία», επισήμανε η οικογένεια Άντικ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας πως ο Τζόναθαν Άντιτς είναι αθώος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο Τζόναθαν Άντικ ανακρίθηκε, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. Ο δικαστής είπε ακόμη πως ο ύποπτος θα πρέπει να δηλώνει το «παρών» στο δικαστήριο μία φορά την εβδομάδα.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, ο Τζόναθαν Άντιτς θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές και ζήτησε να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο Ισαάκ Άντικ, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκε στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984.

Όταν πέθανε, ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mango με καθαρή περιουσία στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.