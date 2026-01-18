Κόσμος

Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες από την Γροιλανδία – «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν το ΝΑΤΟ» απαντούν οι «8» στον Τραμπ

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας
Γερμανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία
Γερμανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία / REUTERS / Marko Djurica

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις ευρωπαϊκές χώρες για την Γροιλανδία, αφού φαίνεται ότι ήδη αποχωρούν στρατιώτες που ανέπτυξαν χώρες της ΕΕ πριν λίγες ημέρες.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Φάνης Παπαθανασίου, Γερμανοί στρατιώτες αποχωρούν από την Γροιλανδία, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες της ΕΕ που την υποστηρίζουν πολιτικά και στρατιωτικά.

Την ίδια στιγμή, οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας εξέδωσαν σήμερα (18.01.2026) κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι.

 

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

 

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
416
124
95
80
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: «Η ΕΕ εξετάζει αδιανόητα αντίποινα στον Τραμπ που κλιμακώνει τις απειλές για την Γροιλανδία»
«Εάν η Ευρώπη θέλει επιτέλους να ανακτήσει τον σεβασμό των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, πρέπει να αντισταθεί σε αυτή την προσπάθεια ταπείνωσης» τονίζει Γάλλος πρώην διπλωμάτης
Διαδηλωτές στη Γροιλανδία κατά του Ντόναλντ Τραμπ
Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να μην χτυπήσει το Ιράν – Οι διπλωματικές πιέσεις, το μήνυμα του Γουίτκοφ και το μεγάλο κόστος
Η Washington Post ρίχνει φως στις δραματικές διαβουλεύσεις και στις στρατιωτικές προετοιμασίες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαιώσει πως προς το παρόν δεν πρόκειται να χτυπήσει το Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ 8
Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση με 200 drones στη βορειοανατολική Ουκρανία
«Εάν η Ρωσία καθυστερήσει σκόπιμα τη διπλωματική διαδικασία, η αντίδραση του κόσμου πρέπει να είναι αποφασιστική. Περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία και περισσότερη πίεση στον επιτιθέμενο» έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo