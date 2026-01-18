Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες από την Γροιλανδία – «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν το ΝΑΤΟ» απαντούν οι «8» στον Τραμπ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις ευρωπαϊκές χώρες για την Γροιλανδία, αφού φαίνεται ότι ήδη αποχωρούν στρατιώτες που ανέπτυξαν χώρες της ΕΕ πριν λίγες ημέρες.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Φάνης Παπαθανασίου, Γερμανοί στρατιώτες αποχωρούν από την Γροιλανδία, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες της ΕΕ που την υποστηρίζουν πολιτικά και στρατιωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας εξέδωσαν σήμερα (18.01.2026) κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι.

BREAKING: Trump’s Greenland threat risks ‘dangerous downward spiral’, UK says in joint statement with European allies – Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway and Sweden. https://t.co/xExBNidf07



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/T32EbtxDtJ — Sky News (@SkyNews) January 18, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

JUST IN – European leaders release a joint statement after Trump threatened tariffs, reiterating their “solidarity” with Denmark and Greenland, adding that “Tariff threats undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral.” pic.twitter.com/B7KAlmr5xa — Breaking Alert (@BreakingAlert_) January 18, 2026

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.