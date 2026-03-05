Κόσμος

Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις – Δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Αναφορικά με την προοπτική να υπάρξουν αμερικανικές χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, ο Αραγτσί ήταν ξεκάθαρος: «Τους περιμένουμε, θα είναι μεγάλη καταστροφή για εκείνους», είπε χαρακτηριστικά
FILE - Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi looks on during a meeting with Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Grossi, and Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty, at Tahrir Palace in Cairo, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Khaled Elfiqi, File)
ο Αμπάς Αραγτσί / AP

Σε συνέντευξη στο NBC News, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν «δεν ζητά κατάπαυση του πυρός» από τις ΗΠΑ.

Αναφορικά με την προοπτική να υπάρξουν αμερικανικές χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, ο Αραγτσί ήταν ξεκάθαρος: «Τους περιμένουμε, θα είναι μεγάλη καταστροφή για εκείνους», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», πρόσθεσε και επισήμανε ότι τα Στενά είναι άδεια αυτή τη στιγμή λόγω της ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των πλοικτητριών εταιρειών.

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», είπε ο Ιρανός υπουργος Εξωτερικών. «Όταν διαπραγματευτήκαμε μαζί τους δύο φορές, κάθε φορά, μας επιτέθηκαν στη μέση των διαπραγματεύσεων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
144
82
69
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες
Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη αστάθεια ενώ οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου όλο και αυξάνονται
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo