Αραγτσί: «Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις – Δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Σε συνέντευξη στο NBC News, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν «δεν ζητά κατάπαυση του πυρός» από τις ΗΠΑ.

Αναφορικά με την προοπτική να υπάρξουν αμερικανικές χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, ο Αραγτσί ήταν ξεκάθαρος: «Τους περιμένουμε, θα είναι μεγάλη καταστροφή για εκείνους», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», πρόσθεσε και επισήμανε ότι τα Στενά είναι άδεια αυτή τη στιγμή λόγω της ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των πλοικτητριών εταιρειών.

#NBC Reporter: Aren’t you afraid of a US ground attack?#Araghchi: No, we’re waiting for them!

This will be a great disaster for them! pic.twitter.com/8blTGMHVJ0

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», είπε ο Ιρανός υπουργος Εξωτερικών. «Όταν διαπραγματευτήκαμε μαζί τους δύο φορές, κάθε φορά, μας επιτέθηκαν στη μέση των διαπραγματεύσεων».