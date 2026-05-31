Νετανιάχου: «Επιστρέψαμε μια ισχυρότεροι από ποτέ – Έχουμε σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ»

Για αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού Κάστρου Μποφόρ και της γύρω στρατηγικής κορυφογραμμής στον νότιο Λίβανο ως «ουσιαστική μεταβολή» στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να διευρύνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι. Πήραν τον έλεγχο στρατηγικών υψωμάτων. Κατέλαβαν την κορυφή του Μποφόρ. Και πλέον οι οδηγίες μου είναι να προσχωρήσουν εις βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από το γραφείο του και προσθέτει: «Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα θεαματικό βήμα και ένα αποφασιστικό σημείο καμπής».

«Σήμερα επιστρέψαμε στο Μποφόρ με διαφορετικό τρόπο. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» και αναλαμβάνει πλέον την πρωτοβουλία «σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο».

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει ζώνες ασφαλείας πέραν των συνόρων του με σκοπό, όπως ανέφερε, την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Το μήνυμα Νετανιάχου

«Χθες το βράδυ, οι ηρωικοί μαχητές μας κατέλαβαν το κάστρο Μποφόρ. Ύψωσαν με περηφάνια τη σημαία του Κράτους του Ισραήλ και τη σημαία της Ταξιαρχίας Γκολάνι.

Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 44 χρόνια, αυτό το μέρος ήταν σύμβολο μιας ηρωικής μάχης των μαχητών μας, αλλά ήταν επίσης σύμβολο βαθιάς διχόνοιας ανάμεσά μας.

Σήμερα επιστρέψαμε στο Μποφόρ διαφορετικά. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ. Την Παρασκευή μίλησα με τους μαχητές στα βόρεια σύνορα. Μου είπαν: «Πείτε στον λαό του Ισραήλ τι κάνουμε εδώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, το κοινό δεν γνωρίζει ποια επιτεύγματα έχουμε πετύχει».

Λοιπόν, από την αρχή του Πολέμου της Απολύτρωσης έχουμε εξουδετερώσει 8.000 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Από την Επιχείρηση «Βρυχώμενος Λέων» – 3.000. Μόνο τον τελευταίο μήνα – 700. Αυτό είναι περισσότεροι από όσους εξουδετερώσαμε συνολικά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου.

Έχω δώσει εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να επεκτείνουν την προέλασή τους στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι. Κατέλαβαν κυρίαρχες υψομετρικές θέσεις. Κατέλαβαν την κορυφογραμμή του Μποφόρ. Και τώρα η εντολή μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε τον έλεγχό μας σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο και μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε σπάσει το φράγμα του φόβου. Παίρνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα, στον Λίβανο· έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας.

Την Παρασκευή μίλησα με τους διοικητές των ταξιαρχιών. Είναι τολμηροί διοικητές, μέσα στο πεδίο των επιχειρήσεων, που ηγούνται των ηρωικών στρατιωτών. Και μου είπαν: «Κύριε Πρωθυπουργέ, εκτελούμε την αποστολή. Προελαύνουμε με ορμή – και η Χεζμπολάχ τρέπεται σε φυγή για να σώσει τη ζωή της». Και τους απάντησα: «Είμαι μαζί σας. Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ είναι μαζί σας. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αλλά θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των κατοίκων του Βορρά, όπως κάναμε και για τους κατοίκους του Νότου».

Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή.»

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "Last night, our heroic fighters captured the Beaufort castle. They proudly raised the flag of the State of Israel and the flag of the Golani Brigade there.



Η κατάληψη του φρουρίου Μποφόρ

Το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ και σήμερα, ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου (1982),» στρατιώτες «επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά την ισραηλινή σημαία», δήλωσε ο Κατς με ανάρτηση στο Telegram.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνι του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. «Κάθε κτίριο χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς θα μπορούσε να γίνει στόχος!», προειδοποίησε μέσω Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, πρέπει να μετακινηθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές» δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης του σκοτώθηκε χθες από εκρηκτικό drone που εκτοξεύτηκε από την Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τις αρχές Μαρτίου σε 25.