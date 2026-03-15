Κόσμος

Αραγτσί: Το Ιράν δεν βλέπει κανένα λόγο να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ

Περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου «βρίσκονται κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του
Αμπάς Αραγτσί

Σε περαιτέρω δηλώσεις εν μέσω της κλιμακούμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λέγοντας ότι το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, μετά τα σχόλια του Τραμπ ο οποίος είπε πως η Τεχεράνη θέλει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που αυτό συνέβη, υπογράμμισε ο Αραγτσί, ΥΠΕΞ του Ιράν, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Face the Nation» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν ζητήσαμε ποτέ μια κατάπαυση του πυρός και επιπλέον δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγματεύσεις», μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία και εγώ δεν θέλω να το κάνω, διότι οι όροι της συμφωνίας δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο Ιρανός υπουργός επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να επιτρέψει σε πλοία ορισμένων χωρών να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Χορμούζ.

«Επικοινώνησαν μαζί μας χώρες που θέλουν μια ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει τις χώρες αυτές.

Τα αποθέματα σε ουράνιο βρίσκονται θαμμένα «κάτω από τα ερείπια»

Ακόμα στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στα πυρηνικά του Ιράν λέγοντας ότι τα αποθέματα του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο βρίσκονται θαμμένα «κάτω από τα ερείπια» και ότι η Τεχεράνη δεν έχει προς το παρόν κανένα σχέδιο να τα ανακτήσει ή να διαπραγματευτεί την αραίωση τους.

Από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, τα περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου «βρίσκονται κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Αραγκί σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS.

«Οι πυρηνικές μας εγκαταστάσεις δέχθηκαν επίθεση και όλα βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Φυσικά, γνωρίζετε ότι υπάρχει η δυνατότητα να τα ανακτήσουμε, αλλά υπό την εποπτεία του [Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας]. Αν κάποια μέρα καταλήξουμε στο συμπέρασμα να το κάνουμε αυτό, θα είναι υπό την εποπτεία του οργανισμού. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα. Δεν έχουμε σχέδιο να τα ανακτήσουμε από κάτω από τα ερείπια», λέει στο δίκτυο.

Η Ουάσιγκτον απαίτησε από το Ιράν να παραδώσει τα αποθέματά του στις πυρηνικές συνομιλίες που διακόπηκαν από την εκστρατεία βομβαρδισμών. Πιστεύεται ότι το Ιράν αποθηκεύει το ουράνιο — εμπλουτισμένο έως και 60% σε καθαρότητα σχάσης, το οποίο μπορεί σχετικά εύκολα να ανέβει στο επίπεδο του 90% που θεωρείται κατάλληλο για όπλα — βαθιά υπόγεια στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να στείλει στο μέλλον χερσαίες δυνάμεις για να εξασφαλίσει το υλικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
36
31
29
24
22
Newsit logo
Newsit logo